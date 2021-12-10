От Оливии Колман до «И просто так»: Что смотреть дома на этой неделе

Драмеди с Оливией Колман по реальным событиям «Садоводы», возвращение героинь «Секса в большом городе» в проекте «И просто так» и история про русский рэп с Глебом Калюжным «Солдаут» — рассказываем про сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой недели.
«Садоводы» / Landscapers, премьера(HBO)
Криминальная драмеди — с черным юмором и Оливией Колман с Дэвидом Тьюлисом — основана на реальных событиях, хотя ее сюжет в некоторых деталях как будто и перекликается со вторым сезоном более чем вымышленного сериала «Почему женщины убивают». Это довольно жесткая история, облетевшая все британские таблоиды, про пару средних лет: в конце 1990-х Сьюзен вместе с мужем Кристофером убила своих родителей и закопала их тела в саду. После чего они почти 15 лет изображали, что те якобы живы, а они ходят к ним в гости. Снял мини-проект режиссер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» Уилл Шарп.
С 6 декабря — HBO Max, с 8 декабря — «Амедиатека»
«Жизнь кино» / Voir, премьера (Netflix)
Дэвид Финчер спродюсировал документальное шоу для всех, кто беззаветно любит кино и верит в его магию. Это серия видеоэссе, в которых синемаголики рассказывают о великих сценах из фильмов, которые их когда-то по-настоящему поразили. А еще — поменяли историю кинематографа. Среди участников — кинокритик Дрю МакУини, а режиссером проекта стал Дэвид Прайор («Пустой человек»).
С 6 декабря, Netflix
«Наше любимое лето» / Geu hae urineun, премьера (SBS)
Дорама родом из Южной Кореи с Чхве У-щик из «Паразитов». Он тут играет кинематографиста Чхве, который десять лет назад снял вместе со своей тогдашней девушкой Кук документальный фильм (Ким Да-ми). Картина вдруг становится популярной и бывшие возлюбленные теперь должны дать общее интервью.
С 6 декабря, SBS
«Пришельцы из прошлого» / Beforeigners, 2 сезон (HBO Max)
Детективный сай-фай стал первым проектом на норвежском языке, созданным европейским подразделением HBO. Это история про современных следователей, ведущих дела о жестоких убийствах в Осло (Николай Клеве Брок и Криста Косонен). Они предполагают, что преступления мог совершить Джек-потрешитель, переместившийся из позапрошлого века.
С 6 декабря, HBO Max, «Амедиатека»
«Универ: 10 лет спустя», премьера (ТНТ)
Перезапуск сериала «Универ» с повзрослевшими героями. Спустя десять лет это уже не столько беззаботный ситком, сколько драмеди (примерно такое же, как вынужденное возвращение к своим старым ролям). Но новые персонажи тоже есть— их играют Алексей Серебряков и Анатолий Белый.
С 6 декабря, ТНТ
«Начальная школа «Эбботт»» / Abbott Elementary, премьера (ABC)
Режиссеры «Офиса» Рэндолл Айнхорн и Мэттью Сон создали новый мокьюментари-проект, в котором персонажи в кадре опять часто обращаются к снимающей их камере (а значит и ко зрителям). Место действия на этот раз — государственная школа в Филадельфии. Ее учителей играют Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
С 7 декабря, ABC
«Джо Пикетт» / Joe Pickett, премьера (Spectrum Originals)
Экранизация детективных бестселлеров Си Джей Бокса про егеря Джо Пикетта, расследующего совершенные в его лесных угодьях преступления. Его играет Майкл Дорман из трагикомедии «Патриот». Снял проект братья Даудл («Трагедия в Уэйко»).
С 7 декабря, Spectrum Originals, more.tv
«Солдаут», премьера (Premier)
Хотя попытки уже предпринимались (например, «Бонус» Валерии Гай Германики), внятного российского сериала про рэперов пока так и не появилось. Возможно, победитель фестиваля «Пилот» «Солдаут» станет первым. Выгоревшего юного рэпера, у которого не получается записать новый альбом, в нем играет Глеб Калюжный — актер, не чуждый хип-хоп-культуре. Эпизоды проекта спродюсировали Lizer, Михаил Козырев, Хамиль, Alizade, Тима Ищет Свет, Thomas Mraz и другие. Все это дает надежду, что шоу получится хотя бы не стыдным. В касте «Солдаута» также — Алексей Шевченков, Александра Дроздова и Алексей Розин.
С 9 декабря, Premier
«И просто так» / And Just Like That..., премьера (HBO)
В названии продолжения культового «Секса в большом городе» как будто содержится ответ на вопрос, а зачем же возвращать любимых героев с уже законченными сценарными арками (и даже перекрученными, если считать не самые удачные полнометражные продолжения).
Как бы то ни было Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) вновь будут с нами с 10 декабря. Как и Мистер Биг (Крис Нот), Стив Брэди (Дэвид Эйгенберг), Гарри Голденблатт (Эван Хэндлер), Стэнфорд Блэтч (Уилли Гарсон) и Эйдан Шоу (Джон Корбетт). Отказалась появиться в проекте только Ким Кэтролл, игравшая Саманту. Режиссер, кстати, тоже из оригинала — Майкл Патрик Кинг.
С 10 декабря, HBO Max, «Амедиатека»
«Тайны леса» / Aranyak, премьера (Netflix )
Детективный проект со звездой Болливуда Равиной Тандон. Она играет амбициозную полицейскую, которая расследует убийство подростка, балансирует между карьерой и личной жизнью и борется с сексизмом.
С 10 декабря, Netflix
«Скрестив мечи» / Crossing Swords, 2 сезон (Hulu)
Анимационно-кукольная комедийная пародия на «Игру престолов» и эпоху Средневековья от команды «Робоцыпа». В озвучивании сериала приняли участие Сет Грин, Николас Холт, Люк Эванс и Венди Маклендон-Кови. Во втором сезоне главный герой Патрик поможет королю разбогатеть.
С 10 декабря, Hulu
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