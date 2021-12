От Оливии Колман до «И просто так»: Что смотреть дома на этой неделе

«И просто так» / And Just Like That..., премьера (HBO)

В названии продолжения культового «Секса в большом городе» как будто содержится ответ на вопрос, а зачем же возвращать любимых героев с уже законченными сценарными арками (и даже перекрученными, если считать не самые удачные полнометражные продолжения).

Как бы то ни было Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) вновь будут с нами с 10 декабря. Как и Мистер Биг (Крис Нот), Стив Брэди (Дэвид Эйгенберг), Гарри Голденблатт (Эван Хэндлер), Стэнфорд Блэтч (Уилли Гарсон) и Эйдан Шоу (Джон Корбетт). Отказалась появиться в проекте только Ким Кэтролл, игравшая Саманту. Режиссер, кстати, тоже из оригинала — Майкл Патрик Кинг.

С 10 декабря, HBO Max, «Амедиатека»