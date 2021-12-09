Посмотрите трейлер новеллы о золотом петушке проекта Михаила Зыгаря «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Вышел трейлер новой части проекта Михаила Зыгаря «Сказки Пушкина. Для взрослых» — о золотом петушке. Главные роли в новелле, режиссером которой выступила Оксана Карас, исполнили Юрий Чурсин, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Денис Шведов и другие.
Сюжет новеллы «Петушок» разворачивается в 2045 году. В России наконец появился институт репутации — людей, хоть как-то уличенных в неподобающем поведении, «кэнселят» в считанные минуты. За два года уже отменены несколько тысяч человек. Их цифровые следы стерты, а социальная жизнь закончена.
Рэпер Елисей возмужал и превратился в Додона (Юрий Чурсин) — владельца крупной международной компании. Именно он поспособствовал тому, чтобы этот мировой тренд стал федеральным законом. Но и ему есть, что скрывать. Лишь нейросеть под названием GoldCock, встроенная в маску, защищает репутацию Додона от полного краха.
Помимо «Петушка», Оксана Карас экранизировала «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Дважды участник «Кинотавра» Ксения Зуева превратила «Сказку о рыбаке и рыбке» в эротический триллер с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли, а «Сказку о попе и о работнике его Балде» — в историю о народном мстителе. Наталья Кудряшова («Герда») экранизировала «Сказку о царе Салтане» в двух сериях — «Салтан» и «Лебедь».
Продюсерами антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых» выступают Михаил Зыгарь, Нателла Крапивина, Вячеслав Муругов, Жора Крыжовников и Максим Рыбаков. Новая серия проекта, новелла «Петушок» выйдет на more.tv 10 декабря 2021 года.
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