Посмотрите трейлер новеллы о золотом петушке проекта Михаила Зыгаря «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Сюжет новеллы «Петушок» разворачивается в 2045 году. В России наконец появился институт репутации — людей, хоть как-то уличенных в неподобающем поведении, «кэнселят» в считанные минуты. За два года уже отменены несколько тысяч человек. Их цифровые следы стерты, а социальная жизнь закончена.

Рэпер Елисей возмужал и превратился в Додона (Юрий Чурсин) — владельца крупной международной компании. Именно он поспособствовал тому, чтобы этот мировой тренд стал федеральным законом. Но и ему есть, что скрывать. Лишь нейросеть под названием GoldCock, встроенная в маску, защищает репутацию Додона от полного краха.

Помимо «‎Петушка»,‎ Оксана Карас экранизировала «‎Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»‎. Дважды участник «Кинотавра» Ксения Зуева превратила «Сказку о рыбаке и рыбке» в эротический триллер с Ингеборгой Дапкунайте в главной роли, а «‎Сказку о попе и о работнике его Балде»‎ — в историю о народном мстителе. Наталья Кудряшова («Герда»‎) экранизировала «Сказку о царе Салтане» в двух сериях — «Салтан» и «Лебедь».

Продюсерами антологии «Сказки Пушкина. Для взрослых» выступают Михаил Зыгарь, Нателла Крапивина, Вячеслав Муругов, Жора Крыжовников и Максим Рыбаков. Новая серия проекта, новелла «Петушок» выйдет на more.tv 10 декабря 2021 года.