Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе more.tv, сказка о «Царевне» входит в шестисерийную антологию, представляющую собой совершенно новое прочтение пушкинских текстов. Она переработана в историю о женщинах-соперницах, измеряющих «красоту» лайками в социальных сетях, а беспристрастным «зеркальцем» в их случае служит экран смартфона.

2020-е. Царица (Дарья Жовнер) — теряющая популярность 31-летняя инстаблогерша, когда-то мечтавшая о карьере певицы. С отвращением и непониманием она следит за успехами своей падчерицы Царевны (Полина Гухман), готовящейся записать фит с популярным рэпером Елисеем (OG Buda). Молодость, энергия и раскрепощенность Царевны вызывают зависть у Царицы. Но в ее голове уже зреет план, как устранить соперницу и снова стать в соцсетях «всех милее, румяней и белее».

В основу проекта легли пять сказок Пушкина, действие которых перенесено в нашу реальность. Каждая из них будет экранизирована своим режиссером. Режиссером «Царевны» выступает Оксана Карас, известная по фильмам «Доктор Лиза» и «Хороший мальчик». Сценарий написала Евгения Хрипкова («Звоните ДиКаприо!»). Премьера сериала состоится осенью 2021 года в онлайн-сервисе more.tv.