В Петербурге простятся с актрисой Ниной Ургант

Гражданская панихида в Александринском театре началась в 10:00. В ней приняли участие официальные лица, родные, близкие, друзья и коллеги актрисы. С 11:00 до полудня здесь пройдет церемония возложения цветов, в которой смогут принять участие все желающие. Дальнейшее прощание с Ниной Ургант пройдет в узком кругу.

Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области, в 1953 году окончила Ленинградский театральный институт. За свою карьеру она сыграла в более чем 30 спектаклях в Александринском театре. Самые знаменитые роли Нина Ургант сыграла в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал» и других. Последний раз актриса исполнила роль в картине Алексея Козлова «Азиат» в 2008 году.

Нина Николаевна была лауреатом Государственной премии СССР, ее награждали специальным призом Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» режиссера Игоря Таланткина. Помимо этого, она была удостоена театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Нина Ургант скончалась у себя дома в Петербурге 3 декабря 2021 года. Ей было 92 года.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Нины Николаевны Ургант.