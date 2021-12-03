На 93 году жизни скончалась актриса Нина Ургант

Нина Николаевна была лауреатом Государственной премии СССР, ее награждали специальным призом Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» режиссера Игоря Таланткина. Помимо этого, она была удостоена театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт — нынешнюю Академию театрального искусства. За свою карьеру она сыграла в более чем 30 спектаклях в Александринском театре.

Также она блистала и на киноэкране. Самые знаменитые ее роли Нина Ургант сыграла в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал» и других. Последний раз актриса исполнила роль в картине Алексея Козлова «Азиат» в 2008 году.