18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На 93 году жизни скончалась актриса Нина Ургант

Умерла известная советская и российская актриса Нина Ургант. Ей было 92 года. Она скончалась у себя дома в Петербурге. О ее смерти сообщили в пресс-службе Александринского театра, пишет ТАСС.

Кадр из фильма "Белорусский вокзал"

Нина Николаевна была лауреатом Государственной премии СССР, ее награждали специальным призом Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» режиссера Игоря Таланткина. Помимо этого, она была удостоена театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт — нынешнюю Академию театрального искусства. За свою карьеру она сыграла в более чем 30 спектаклях в Александринском театре.

Также она блистала и на киноэкране. Самые знаменитые ее роли Нина Ургант сыграла в фильмах «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал» и других. Последний раз актриса исполнила роль в картине Алексея Козлова «Азиат» в 2008 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: