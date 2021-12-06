В Сети появился новый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

В новом ролике показали много новых кадров, а еще провели параллели между прошлыми фильмами трилогии и новой картиной. Так, история персонажа Джонатана Гроффа переплетается с агентом Смитом из оригинальной франшизы.

Роль его персонажа в фильме не раскрывается, но по трейлеру можно предположить, что он будет выступать в качестве антагониста: он цитирует Смита, говоря о «миллиардах людей, проживающих жизни в забвении», а также эпично дерется с Нео (Киану Ривз).

Главные роли в продолжении культовой саги исполнят Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Эллен Холлман, Приянка Чопра Джонас, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит и другие. Режиссером, сценаристом и продюсером выступила Лана Вачовски. Релиз в России намечен на 16 декабря, в США — на неделю позже. Также в Америке одновременно фильм выпустят на стриминговом сервисе HBO Max.

Напомним, в тизере от 2 декабря, который озаглавили как «Déjà Vu», показали много кадров из старых «Матриц». Новые отрывки переплетаются со сценами из оригинальной франшизы. Саундтрек к трейлеру решили оставить «White Rabbit» от Jefferson Airplane.