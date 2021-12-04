«Ленфильм» собирается предлагать свои кинопроекты Netflix

Киностудия «Ленфильм» планирует предлагать свои кинопроекты стриминговой платформе Netflix после запуска собственного кинопроизводства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора киностудии Федора Щербакова.
По его словам, «Ленфильм» ведет переговоры со многими платформами, в том числе Start, «Кинопоиск» и More.tv. Следующим этапом Щербаков назвал сотрудничество с Netflix. Однако это станет возможным, когда студия запустит собственное производство.
Он добавил, что Netflix — это прекрасная платформа, «это, наверное, определенный успех, но не самоцель». «В России мощные платформы, которые с точки зрения коммерческого успеха не меньше», — сказал он.
Уже в этом году студия запустит в производство четыре своих проекта, среди которых «Блокадный футбол» по книге Алексея Дунаевского и «Последний пароход». «Сейчас мы на питчинги выставляем один триллер и несколько сериалов — также производства "Ленфильма". Они на разные темы», — отметил Щербаков.
Кроме того, Щербаков рассказал о том, что Netflix уже использует производственную базу петербургской киностудии. «Периодически разные сериалы, которые снимают российские продюсеры по заказу Netflix, снимаются в том числе и на "Ленфильме". Недавно все наши павильоны, вся техника и все, что только возможно, было занято как раз под сериалы Netflix», — поделился он.
Напомним, ранее на «Ленфильме» прошло совещание, в ходе которого обсудили планы о развитии киностудии. Уже в этом году студия вернется к производству кино. Также здесь планируют открыть пленочный кинозал, интерактивный Музей кино и сквозную улицу.
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