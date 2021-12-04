«Ленфильм» собирается предлагать свои кинопроекты Netflix

По его словам, «Ленфильм» ведет переговоры со многими платформами, в том числе Start, «Кинопоиск» и More.tv. Следующим этапом Щербаков назвал сотрудничество с Netflix. Однако это станет возможным, когда студия запустит собственное производство.

Он добавил, что Netflix — это прекрасная платформа, «это, наверное, определенный успех, но не самоцель». «В России мощные платформы, которые с точки зрения коммерческого успеха не меньше», — сказал он.

Уже в этом году студия запустит в производство четыре своих проекта, среди которых «Блокадный футбол» по книге Алексея Дунаевского и «Последний пароход». «Сейчас мы на питчинги выставляем один триллер и несколько сериалов — также производства "Ленфильма". Они на разные темы», — отметил Щербаков.

Кроме того, Щербаков рассказал о том, что Netflix уже использует производственную базу петербургской киностудии. «Периодически разные сериалы, которые снимают российские продюсеры по заказу Netflix, снимаются в том числе и на "Ленфильме". Недавно все наши павильоны, вся техника и все, что только возможно, было занято как раз под сериалы Netflix», — поделился он.