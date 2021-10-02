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Стало известно, как будет развиваться «Ленфильм». Киностудия планирует стать безубыточной к 2022 году

В эту субботу, 2 октября, на «Ленфильме» прошло совещание, в ходе которого обсудили планы о развитии киностудии. В частности, согласно утвержденной концепции, студия должна стать безубыточной к 2022 году. Уже в этом году «Ленфильм» вернется к производству кино.

Для достижения этих целей студия планирует продать непрофильные активы, получить доходы от прав на «Золотую коллекцию» снятых на киностудии фильмов и субсидии Министерства культуры. По словам Федора Щербакова, на студии в этом году вернулся к работе редакторский отдел, в котором уже рассмотрели около 600 заявок. Также концепция развития включает поддержку проектов киностудии субсидиями Минкульта — два кинопроекта в 2021 году, четыре в следующем и еще шесть с 2023 года.

Как рассказал председатель совета директоров студии Федор Бондарчук, студия также закрыла почти все долги. «По большому счету, у меня сегодня большой праздник, потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с «Ленфильмом» закрыты», – цитирует его слова «Петербургский дневник».

Кроме того, студия будет получать половину доходов от картин своей «золотой коллекции». «Все доходы, которые будут получены от «золотой коллекции» киностудии, будут делиться в пропорции 50 на 50 между «Ленфильмом» и Госфильмофондом, — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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