Стало известно, как будет развиваться «Ленфильм». Киностудия планирует стать безубыточной к 2022 году

Для достижения этих целей студия планирует продать непрофильные активы, получить доходы от прав на «Золотую коллекцию» снятых на киностудии фильмов и субсидии Министерства культуры. По словам Федора Щербакова, на студии в этом году вернулся к работе редакторский отдел, в котором уже рассмотрели около 600 заявок. Также концепция развития включает поддержку проектов киностудии субсидиями Минкульта — два кинопроекта в 2021 году, четыре в следующем и еще шесть с 2023 года.