Из интервью для «Собака.ru»:

Мы запланировали еще в декабре снять новый выпуск под названием «Кадры решают все». Но выяснилось, что наш артист Игорь Грабузов должен отчалить в Шотландию на съемки у голливудского режиссера с мировыми звездами (речь о фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном. — Прим. ред.). Успех друзей мне всегда причиняет душевную боль, а тут еще и график пошел под откос. Короче говоря, ждем Грабузова, cделаем вид, что рады его карьерным взлетам, и снимем все в марте. История немного случае, пересекается с нашей новеллой «Анатомия драмы».

Она будет о мужчине на грани нервного срыва, чей личностный кризис во что-то выплеснется — не хочу пока раскрывать все карты, но это страшно весело. «Петротрэшъ» — это ведь чистый энтузиазм. Творческая отдушина для меня и моих тревожных друзей. Мы просто развлекаемся сами и развлекаем зрителей. По нынешним меркам все снимается за сущие копейки, но продюсер Елена Янбухтина умеет малыми средствами создавать качество, за которое не стыдно. Это настоящее искусство.