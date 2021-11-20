Пользователи Netflix посмотрели более 100 млн часов российских фильмов

Самым популярным отечественным фильмом на Netflix стал «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима, снятый по мотивам одноименного комикса. Лента держалась в топ-10 в течение четырех недель, при этом общее количество часов просмотра за все время превысило 57 млн. На втором месте расположился фильм Данилы Козловского «Чернобыль» с 13, 8 млн часов просмотра. Он находился в топ-10 две недели.

В пятерку популярных российских фильмов также оказались: историческая драма Михаила Локшина «Серебряные коньки» (12,2 млн часов и три неделе в топ-10), фильм Федора Бондарчука «Вторжение» (10,3 млн) и триллер Егора Абраменко «Спутник» (3,2 млн).