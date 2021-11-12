В Сети появился тизер-трейлер мультфильм «Ледниковый период: Приключения Бака»

Сюжет мультфильма посвятят ласке Баку, который вместе с опоссумами Крашем и Эдди отправляется в путешествие в мире динозавров.

Также в ленте появятся и всеми любимые герои из франшизы — ленивец Сид, мамонт Мэнни и саблезубый тигр Диего. Планируется, что спин-офф «Ледникового периода» выйдет 28 января 2022 года.

Напомним, Disney показал первый трейлер грядущего сериала «Книга Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца» с Темуэром Моррисоном в главной роли. По сюжету, Боба Фетт и Феннек Шанд пытаются сделать себе имя в преступном мире галактики, захватив территорию, некогда контролируемую Джаббой Хаттом.