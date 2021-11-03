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Вышел первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца»

Вышел первый трейлер грядущего сериала «Книга Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца» с Темуэром Моррисоном в главной роли.

«Книга Бобы Фетта» — спин-офф сериала «Мандалорец» в рамках франшизы «Звездные войны». Главным героем станет охотник за головами Боба Фетт в исполнении актера Темуэра Моррисона. По сюжету, Боба Фетт и Феннек Шанд пытаются сделать себе имя в преступном мире галактики, захватив территорию, некогда контролируемую Джаббой Хаттом.

Режиссерами эпизодов выступили Роберт Родригес, Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард и Дэйв Филони. Музыку к сериалу написал композитор «Мандалорца» Людвиг Йоранссон.

Премьера сериала «Книга Бобы Фетта» состоится 29 декабря 2021 года на стриминговом сервисе Disney+.

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