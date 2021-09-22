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Вышел трейлер нового фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина

В Сети появился трейлер фильма «Ампир V», созданный по роману Виктора Пелевина. Режиссером картины выступил Виктор Гинзбург. Он уже экранизировал произведение писателя «Generation П».

Лента расскажет о Романе Шторкине — молодом москвиче, которого фантастические обстоятельства превращают в вампира, и он становится главой всего мира.

В фильме сыграли Павел Табаков («Звезда»), рэпер Мирон «Oxxxymiron» Федоров, Марина Зудина («Валентин и Валентина»), Вера Алентова («Москва слезам не верит») и Федор Бондарчук. В картине можно услышать композиции Филиппа Киркорова и Бориса Гребенщикова.

«Ампир V» выйдет в российский прокат 25 ноября. Фильм анонсировали еще в 2015 году, но премьера переносилась, и теперь на больших экранах его покажут в 2021 году. Роман «Empire V» опубликовали в 2006 году. Его сюжет повествует о юноше по имени рома, который превратился в вампира и вынужден учиться жить по-новому. 

Напомним, рэпер Оксимирон исполнит роль главного злодея Митры в экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V». Об этом объявил режиссер картины Виктор Гинзбург. Видеообращение опубликовано на официальном ютьюб-канале Оксимирона.

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Oxxxymiron, Виктор Пелевин

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