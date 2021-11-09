От долгожданного фильма Уэса Андерсона до нового мультфильма режиссера «Смешариков»: 19 главных фильмов ноября

«Память» / Memoria

Первая драма таиландского режиссера Апичатпонга Вирасетакула, снятая им не на родине, а в далекой Колумбии. Главная героиня специалист по выращиванию орхидей по имени Джессика (Тильда Суинтон). Она ухаживает за больной сестрой, но не может заснуть после того как ее разбудил странный звук, происхождение которого она отчаянно пытается понять. Поиски все дальше уводят ее от связи с тем, что мы привыкли называть реальностью. Фильм в котором переплетаются повседневность, сны и память, был тепло принят критиками и удостоился приза жюри Каннского кинофестиваля.

С 11 ноября