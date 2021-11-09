От долгожданного фильма Уэса Андерсона до нового мультфильма режиссера «Смешариков»: 19 главных фильмов ноября

Коронавирус и нерабочая неделя вынудили прокатчиков сместить даты важнейших премьер. В результате каждая неделя ноября будет радовать зрителей громкими новинками. Россияне наконец смогут посмотреть «Французский вестник» Уэса Андерсона и «Последнюю дуэль» Ридли Скотта. А любители классики вновь увидят «Мертвеца» от Джима Джармуша на большом экране. «Собака.ru» рассказывает о самых ожидаемых фильмах ноября.
«Вечные» / Eternals
Критики в один голос называют фильм самым необычным творением Marvel. Это и не удивительно, ведь эпичную картину о расе суперлюдей, которые тысячелетиями тайно спасали человечество, сняла Хлоя Чжао («Земля кочевников»), сделавшая себе имя благодаря фестивальным работам. И для режиссера, и для студии это можно назвать смелым экспериментом. Предсказуемо мнения зрителей и кинообозревателей разделились, однако отрицать тот факт, что лента стала событием, не получится. А россыпь звезд в кадре: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон — только добавляет ожиданий.
С 8 ноября
«Память» / Memoria
Первая драма таиландского режиссера Апичатпонга Вирасетакула, снятая им не на родине, а в далекой Колумбии. Главная героиня специалист по выращиванию орхидей по имени Джессика (Тильда Суинтон). Она ухаживает за больной сестрой, но не может заснуть после того как ее разбудил странный звук, происхождение которого она отчаянно пытается понять. Поиски все дальше уводят ее от связи с тем, что мы привыкли называть реальностью. Фильм в котором переплетаются повседневность, сны и память, был тепло принят критиками и удостоился приза жюри Каннского кинофестиваля.
С 11 ноября
«Вкус к жизни» / Smagen af sult
Картина о паре рестораторов, которые во что бы то ни стало хотят получить звезду Мишлен, стала фильмом открытия 13 фестиваля датского кино в Москве. Главную роль в нем сыграл Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер из «Игры престолов»). Режиссер Кристоффер Боэ («Реконструкция») пытается найти ответы на вечные вопросы о цене успеха и подлинных ценностях (которые можно потерять, стремясь к цели), параллельно погружая зрителя в эстетику высокой кухни.
С 11 ноября
«Естественный свет» / Természetes fény
Экранизация романа «Наше чужое тело» писателя Пала Завады, вернее частичная адаптация, охватывающая лишь небольшой отрезок повествования книги. Противоречивая и жестокая рефлексия на тему Второй Мировой, где главным героем выступает венгерский капрал Шеметка, который вместе со своим отрядом ищет партизан на оккупированных советских территориях. Подобно другим обычным людям он попадает в жернова войны, воюя в далекой стране с простыми крестьянами, повинуясь беспощадной логике военного времени. Лента принесла своему автору (Денеш Надь) Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу.
С 11 ноября
«Ряд 19»
Российский триллер о враче Екатерине, которая вместе с дочерью летит ночным рейсом. В какой-то момент в салоне самолета начинают происходить необъяснимые вещи, заставляющие главную героиню взглянуть в глаза детским страхам. В фильме снялись Светлана Иванова («Легенда №17») и Марта Кесслер («Время первых»).
С 11 ноября
«Медвежонок Бамси и дракон» / Bamse och dunderklockan
Экранизация популярных в свое время шведских комиксов, которые активно продавались в постсоветской России. Возможно, она будет интереснее современным родителям, которые еще помнят эти журналы, чем их детям. На этот раз главному герою придется отправиться в рискованный путь за цветами громового колокольчика, который, как помнят фанаты графических историй, дает главному герою удивительную силу. Добрая история, выполненная в сравнительно классической манере анимации, которая займет зрителей на час с небольшим.
С 11 ноября
«Поговори с ней» / Hable con ella (2002)
Пока фанаты Педро Альмодовара ждут выхода нового фильма «Параллельные матери», который должен стартовать в прокате 2 декабря, у них есть возможность вспомнить старые фильмы режиссера. В ноябре на большом экране покажут «Поговори с ней» — историю о трагической любви и надежде, связавших журналиста Марко и знаменитую женщину-тореро Лидию, которая впала в кому после несчастного случая на корриде.
С 11 ноября
«Обходные пути»
Картина, создающая портрет современных московских окраин со всеми приметами времени. Здесь, как и 20 лет назад, дети бегают по крышам гаражей, а приезжие рабочие отдыхают, играя в волейбол. Между тем закладчики делают тайники в укромных местах. Автор фильма Екатерина Селенкина получила за ленту специальную премию Венецианского кинофестиваля для режиссеров до 40 лет.
С 11 ноября
«Джой: Американка в русском балете»
Документальный фильм о Джой Уомак — американке, которая мечтала стать балериной и выйти на сцену Большого театра. Картина не только рассказывает об истории успеха главной героини, но и показывает закулисную жизнь академического балета, полную боли, травм, противоречий и скандалов. Фильм выйдет в ограниченном прокате, поэтому, возможно, желающим его посмотреть, придется искать сеансы в соседних городах.
С 13 ноября
«Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» / The French Dispatch
Новый фильм Уэса Андерсона («Отель "Гранд Будапешт"», «Академия Рашмор», «Остров собак») должен был выйти еще в 2020 году, однако прокат перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Яркий (во всех смыслах этого слова) фильм, выдержанный в эстетике середины XX века повествует о работе журналистов, работающих во французском аванпосте американского еженедельного журнала. Как утверждается, источником вдохновения для режиссера стал журнал «The New Yorker», а некоторые события и персонажи фильма были взяты из реальных статей издания.
С 18 ноября
Приключения Пильи / Pil
Французский мультфильм о сироте, пытающейся спасти принца, которого превратили в котоцыпа (помесь кота и курицы). Историю Пильи сложно назвать самой ожидаемой новинкой осени, тем не менее она уже получила несколько хвалебных отзывов от российских зрителей и сравнительно неплохой рейтинг на IMDb — 7,4.
С 18 ноября
«Последняя дуэль» / The Last Duel
В ноябре также выходит новый фильм Ридли Скотта со впечатляющим набором звезд от Адама Драйвера и Джоди Комера до Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Лента, повествующая о последней одобренной дуэли во Франции XIV века должна была выйти в России еще в октябре, но планы прокатчиков смешали нерабочие дни. Теперь отечественный зритель все же сможет увидеть эту мрачную историю, рассказанную с точек зрения всех участников конфликта, что заставляет посмотреть на честь, рыцарскую доблесть и культ прекрасной дамы совсем под другим углом.
С 18 ноября
«Король Ричард» / King Richard
Немного необычный взгляд на спортивный байопик. Традиционно в центре внимания таких фильмов оказываются великие атлеты, а сюжет подчинен их пути на вершину. Здесь же главным героем становится отец знаменитых теннисисток Серены и Винус Уильямс Ричард, которого сыграл Уилл Смит.
С 18 ноября
«Молоко птицы»
Дебют в большом кино российско-молдавского режиссера Евгения Марьяна в этом году попал в программу Кинотавра, где получил премию за операторскую работу. Картина повествует о 16-летнем подростке, живущем в драматическом несоответствии с окружающей его действительностью непризнанной республики Приднестровье. В фильме сочетаются приземленные бандитские сюжеты, знакомые всем, кто вырос на постсоветском пространстве, христианские метафоры и магический реализм. Все это должно помочь зрителю осмыслить травматический опыт главного героя. Одну из ролей в картине исполнила Елена Лядова («Географ глобус пропил», «Левиафан»).
С 18 ноября
«Плюшевый Бум!»
В ноябре на большие экраны выходит новый анимационный фильм лауреата премии «Собака.ru» ТОП-50 Дениса Чернова. На этот раз режиссер «Смешариков» рассказывает своим зрителям историю о грабителе экстра-класса, который похищает редкий рубин и прячет его внутрь плюшевого медведя. Однако игрушка случайно попадает в магазин, где драгоценный камень волшебным образом оживляет всех игрушечных обитателей.
С 18 ноября
«Медея»
Еще один фильм, прокат которого перенесли из-за коронавирусных ограничений. Теперь переложение античной трагедии на современные реалии (музыка Алексея Ретинского к которому получила приз Кинотавра) зрители смогут увидеть в середине ноября. Напомним, что костюмы к фильму делала дизайнер Татьяна Парфенова.
С 18 ноября
«Мертвец» / Dead Man (1995)
В конце ноября фанаты Джима Джармуша и Джонни Деппа смогут снова увидеть на большом экране «Мертвеца». Философская притча о молодом счетоводе Уильяме Блейке, проходящем удивительное преображение, принесла режиссеру номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» и стала одним из самых известных его фильмов. Неспешный ритм, эстетика черно-белой съемки, сценарий, допускающий множество трактовок и мрачный саундтрек Нила Янга делают атмосферу фильма неповторимой. Кстати, в кадре появляется и другая рок-звезда: Игги Поп.
С 25 ноября
«Энканто» / Encanto
Новинка от Дисней рассказывает о семье Мадригалов, которые живут в горах Колумбии. Все они обладают магическими способностями… кроме юной Мирабель, которая (как нетрудно догадаться) и является главной героиней. Ей предстоит спасти всю семью, когда волшебство оказывается в опасности. Яркая музыкальная сказка, выполненная по всем канонам Walt Disney Animation Studios.
С 25 ноября
«Прошлой ночью в Сохо» / Last Night in Soho
Триллер, пронизанный эстетикой 60-х годов. Главная героиня, которая учится на дизайнера в Лондоне, мистическим образом переносится на полвека назад и встречает своего кумира — в те времена начинающую певицу. Однако затем ей предстоит убедиться, что английская столица в недалеком прошлом была очень опасным местом. В фильме сыграли Томасин МакКензи («Хоббит: Битва Пяти воинств»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).
С 25 ноября
«Ампир V» (Отложен до 2022 года)
Еще одной долгожданной премьерой ноября должна была стать киноадаптация романа Виктора Пелевина. В фильме сыграли Павел Табаков («Звезда»), рэпер Мирон «Oxxxymiron» Федоров и Федор Бондарчук. Картина Виктора Гинзбурга (он же снял экранизацию «Generation П») должна был выйти еще в 2015 году, но, в силу обстоятельств этот срок отодвигался. Наконец ее планировалось выпустить в 25 ноября 2021 года, но за две недели до этого срока прокат вновь был перенесен, на этот раз уже на 2022 год.
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