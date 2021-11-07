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Кино и сериалы

«Это будут наши лучшие каникулы»: вышел финальный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix показал финальный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». В ролике под названием «Добро пожаловать в Калифорнию» героиня по прозвищу Одиннадцать рассказывает о своей новой жизни.

Одиннадцать учится в новой школе и, судя по трейлеру, одноклассники над ней издеваются. Героиня пишет письмо Майку и признается, что ждет весенних каникул, чтобы увидеться с ним. «Это будут наши лучшие каникулы», — считает она.

В ролике также мелькнули остальные персонажи «Очень странных дел», девушки на роллердроме, перестрелки, взрыва и вертолеты. Грядущий сезон станет последним. Дата его выхода пока что не раскрывается.

Напомним, ранее Netflix провел презентацию «Тудум» с анонсами главных проектов онлайн-кинотеатра. В эфире транслировали трейлеры и тизеры, а также показывали отрывки из сериалов, в частности, загадочный тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел».

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