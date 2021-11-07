«Это будут наши лучшие каникулы»: вышел финальный трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Одиннадцать учится в новой школе и, судя по трейлеру, одноклассники над ней издеваются. Героиня пишет письмо Майку и признается, что ждет весенних каникул, чтобы увидеться с ним. «Это будут наши лучшие каникулы», — считает она.

В ролике также мелькнули остальные персонажи «Очень странных дел», девушки на роллердроме, перестрелки, взрыва и вертолеты. Грядущий сезон станет последним. Дата его выхода пока что не раскрывается.