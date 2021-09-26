Тизер «Очень странных дел», отрывок из документального фильма о Канье Уэсте и «Сексуальное просвещение»: главные премьеры от Netflix

Тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

В ролике показывают семью, переехавшую в новый дом примерно в 1950-х годах. В нем начинают происходить странные вещи: выключается свет, а во дворе разбросаны тушки мертвых животных. Во время семейного ужина случается нечто ужасное, после чего нас возвращают в 1980-е. В уже заброшенное здание вторглись герои «Очень странных дел» — в нем все еще происходят аномальные события. Четвертый сезон выйдет в 2022 году.