18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Тизер «Очень странных дел», отрывок из документального фильма о Канье Уэсте и «Сексуальное просвещение»: главные премьеры от Netflix

Стриминговый сервис Netflix провел презентацию «Тудум» с анонсами главных проектов онлайн-кинотеатра. В эфире транслировали трейлеры и тизеры, а также показывали отрывки из сериалов. Собрали все самое важное!

Тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

В ролике показывают семью, переехавшую в новый дом примерно в 1950-х годах. В нем начинают происходить странные вещи: выключается свет, а во дворе разбросаны тушки мертвых животных. Во время семейного ужина случается нечто ужасное, после чего нас возвращают в 1980-е. В уже заброшенное здание вторглись герои «Очень странных дел» — в нем все еще происходят аномальные события. Четвертый сезон выйдет в 2022 году.

«Сексуальное просвещение» продлили на четвертый сезон

Британский сериал «Сексуальное просвещение» официально получит продолжение. Правда, дату выхода еще не назвали. А сейчас можно посмотреть третий сезон: в школе «Мурдейл» произошли серьезные изменения с приходом нового директора, мать Отиса готовится к рождению ребенка, а главные герои пытаются разобраться в своих чувствах и параллельно устраивают секс-революцию!

Отрывок документального фильма JEEN-YUHS о Канье Уэсте

Документальный фильм описывается Netflix как «интимный и откровенный портрет переживаний Канье», в него войдут два десятилетия карьеры Уэста. Режиссерами фильма стали Кларенс «Куди» Симмонс и Чике Оза. В отрывке, который показали на презентации, Канье и Mos Def читают на камеру текст песни Two Words.

Тизер документального сериала «Король тигров 2»

Продолжение мини-сериала, повествующем о бывшем владельце парка экзотических животных Greater Wynnewood Джо Экзотике, выйдет 17 ноября. Первая часть проекта вышла в прошлом году и стала одним из самых популярных сериалов на Netflix.

Трейлер и фрагменты из второго сезона «Ведьмака»

 Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря. На презентации объявили, что сериал продлен на третий сезон, а еще демонстрировали фрагменты из сериала и трейлер. Впервые в сериале появится Весемир, наставник Геральта, а также покажут повзрослевшую Цири, которая будет обучаться ведьмачьему ремеслу в Каэр Морхене. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: