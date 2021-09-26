Тизер «Очень странных дел», отрывок из документального фильма о Канье Уэсте и «Сексуальное просвещение»: главные премьеры от Netflix

Стриминговый сервис Netflix провел презентацию «Тудум» с анонсами главных проектов онлайн-кинотеатра. В эфире транслировали трейлеры и тизеры, а также показывали отрывки из сериалов. Собрали все самое важное!
Тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
В ролике показывают семью, переехавшую в новый дом примерно в 1950-х годах. В нем начинают происходить странные вещи: выключается свет, а во дворе разбросаны тушки мертвых животных. Во время семейного ужина случается нечто ужасное, после чего нас возвращают в 1980-е. В уже заброшенное здание вторглись герои «Очень странных дел» — в нем все еще происходят аномальные события. Четвертый сезон выйдет в 2022 году.
«Сексуальное просвещение» продлили на четвертый сезон
Британский сериал «Сексуальное просвещение» официально получит продолжение. Правда, дату выхода еще не назвали. А сейчас можно посмотреть третий сезон: в школе «Мурдейл» произошли серьезные изменения с приходом нового директора, мать Отиса готовится к рождению ребенка, а главные герои пытаются разобраться в своих чувствах и параллельно устраивают секс-революцию!
Эрик и Джексон здесь, чтобы сообщить новости из Мурдейла: «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ» ПРОДЛЯТ НА 4 СЕЗОН. ААААААААА. pic.twitter.com/kB1K3MhS1Y— Netflix Russia (@NetflixRU) September 25, 2021
Отрывок документального фильма JEEN-YUHS о Канье Уэсте
Документальный фильм описывается Netflix как «интимный и откровенный портрет переживаний Канье», в него войдут два десятилетия карьеры Уэста. Режиссерами фильма стали Кларенс «Куди» Симмонс и Чике Оза. В отрывке, который показали на презентации, Канье и Mos Def читают на камеру текст песни Two Words.
Тизер документального сериала «Король тигров 2»
Продолжение мини-сериала, повествующем о бывшем владельце парка экзотических животных Greater Wynnewood Джо Экзотике, выйдет 17 ноября. Первая часть проекта вышла в прошлом году и стала одним из самых популярных сериалов на Netflix.
Трейлер и фрагменты из второго сезона «Ведьмака»
Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря. На презентации объявили, что сериал продлен на третий сезон, а еще демонстрировали фрагменты из сериала и трейлер. Впервые в сериале появится Весемир, наставник Геральта, а также покажут повзрослевшую Цири, которая будет обучаться ведьмачьему ремеслу в Каэр Морхене.
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