Галь Гадот предстанет в образе Злой королевы в ремейке «Белоснежки»

Актриса Галь Гадот, звезда «Чудо-женщины», сыграет Злую королеву в ремейке «Белоснежки». Как передает издание Deadline со ссылкой на источники, компания Disney ведет с ней ведет окончательные переговоры.
Роль Белоснежки исполнит Рэйчел Зеглер, которая снялась в «Вестсайдской истории». В режиссерском кресле окажется Марк Уэбб («500 дней лета», «Почему женщины убивают»), продюсером проекта выступит Марк Платт («Ла-Ла Ленд», «Круэлла»). Производство киноленты должно стартовать в следующем году.
Добавим, что оригинальный мультфильм Disney «Белоснежка и семь гномов» по мотивам сказок братьев Гримм вышел в 1938 году. Это был первый полнометражный анимационный фильм, принесший студии Disney огромный успех.
Напомним, Amazon Prime показал первый полноценный трейлер новой «Золушки». В обновленной сказке главную роль исполнила певица Камилла Кабельо, в образе феи-крестной (гендерно-нейтральной!) — актер Билли Портер.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.