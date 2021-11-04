Галь Гадот предстанет в образе Злой королевы в ремейке «Белоснежки»

Роль Белоснежки исполнит Рэйчел Зеглер, которая снялась в «Вестсайдской истории». В режиссерском кресле окажется Марк Уэбб («500 дней лета», «Почему женщины убивают»), продюсером проекта выступит Марк Платт («Ла-Ла Ленд», «Круэлла»). Производство киноленты должно стартовать в следующем году.

Добавим, что оригинальный мультфильм Disney «Белоснежка и семь гномов» по мотивам сказок братьев Гримм вышел в 1938 году. Это был первый полнометражный анимационный фильм, принесший студии Disney огромный успех.