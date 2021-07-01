Билли Портер становится гендерно-нейтральной феей-крестной Камиллы Кабельо в первом тизере новой «Золушки»

В центре сюжета новой «Золушки» — трудолюбивая девушка в исполнении певицы Камиллы Кабельо с непростой судьбой, которая живет со злыми мачехой и сестрами и мечтает о совсем другой жизни. Воплотить ее стремления в реальность ей помогает фея-крестная, роль которой сыграл актер Билли Портер, известный по сериалу «Поза».

«Меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ. У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово. Это классическая сказка для нового поколения. Думаю, дети и молодежь готовы к такому», — рассказывал ранее Портер.

«Золушка» — музыкальный фильм от студии Sony, основанная на сказке Шарля Перро. Режиссером картины выступит Кэй Кэннон. Роли в картине исполнили Камила Кабельо, Билли Портер, Идина Мензел, Николас Голицын, Минни Драйвер, Мэдди Байллио, Шарлотта Спенсер, Джеймс Корден, Рамеш Ранганатхан, Пирс Броснан и другие.

Премьера фильма «Золушка» состоится 3 сентября на Amazon Prime Video.