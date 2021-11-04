Вышел новый трейлер ремейка фильма «Один дома»

Во втором трейлере показали, как главный герой Макс враждует с соседской семейной парой: замораживает подъездную дорожку с помощью садового шланга или разбрасывает по дому мелкие детали игрушек. Все эти приемы были также использованы в оригинальном фильме с Маколеем Калкиным.