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Кино и сериалы

Вышел новый трейлер ремейка фильма «Один дома»

Кинокомпания 20th Century Studios показала новый трейлер культовой комедии «Один дома». Премьера картины на стриминговой платформе Disney+ состоится 12 ноября.

Во втором трейлере показали, как главный герой Макс враждует с соседской семейной парой: замораживает подъездную дорожку с помощью садового шланга или разбрасывает по дому мелкие детали игрушек. Все эти приемы были также использованы в оригинальном фильме с Маколеем Калкиным.

Главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также в ремейке снялись Роб Делани («Дэдпул 2»), Элли Кемпер («Мачо и ботан») и Тимоти Саймонс («В поисках Аляски»). Режиссером картины выступил Дэн Мазер («Дедушка легкого поведения»). В России ленту выпустят на большом экране.

Напомним, первый трейлер ремейка культового фильма показали 12 октября. Он набрал 85 тысяч дизлайков и всего 21 тысячу лайков. 

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