«Один дома» пересняли и выпустили первый трейлер ремейка культового фильма

В новом «Один дома» расскажут о мальчике Максе и его вражде с соседской семейной парой. По сюжету, в его руках окажется что-то важное, что раньше принадлежало взрослым и герою предстоит защитить дом от злодеев, пишет Shazoo.

Главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также в ремейке снялись Роб Делани («Дэдпул 2»), Элли Кемпер («Мачо и ботан») и Тимоти Саймонс («В поисках Аляски»). Режиссером картины выступил Дэн Мазер («Дедушка легкого поведения»). Премьера на Disney+ запланирована на 12 ноября. В России ленту выпустят на большом экране.