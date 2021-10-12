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«Один дома» пересняли и выпустили первый трейлер ремейка культового фильма

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала первый трейлер ремейка фильма «Один дома». Новая картина носит название Home Sweet Home Alone. Премьера запланирована на 12 ноября.

В новом «Один дома» расскажут о мальчике Максе и его вражде с соседской семейной парой. По сюжету, в его руках окажется что-то важное, что раньше принадлежало взрослым и герою предстоит защитить дом от злодеев, пишет Shazoo.

Главную роль в фильме исполнил Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Также в ремейке снялись Роб Делани («Дэдпул 2»), Элли Кемпер («Мачо и ботан») и Тимоти Саймонс («В поисках Аляски»). Режиссером картины выступил Дэн Мазер («Дедушка легкого поведения»). Премьера на Disney+ запланирована на 12 ноября. В России ленту выпустят на большом экране.

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