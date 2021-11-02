От продолжения «Великой» до нового «Декстера»: 25 лучших сериалов ноября

«Колесо времени» / The Wheel of Time, премьера (Amazon Prime)

Амбициозный проект Amazon Prime — экранизация фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. Если у сериала будут хорошие рейтинги, то он станет чем-то вроде «Игры престолов» для стриминга. Пока же его уже продлили на второй сезон.

В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. Одна из них — леди Морейн (Розамунд Пайк). После нападения троллоков (полулюди полуживотные) на деревню, она предлагает подросткам (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд) сбежать. Ей кажется, что одному из них суждено стать избранным и изменить мир.

С 19 ноября, Amazon Prime