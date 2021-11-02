От продолжения «Великой» до нового «Декстера»: 25 лучших сериалов ноября

Продолжение костюмной комедии «Великая» с Эль Фаннинг в роли Екатерины II, второй сезон трэш-реалити «Король тигров» и перезапуск «Декстера» с неизменным Майклом Си Холлом — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в ноябре.
«Доктор Брейн» / Dr. Brain, премьера (Apple TV+)
Apple TV+ впервые выпускает южнокорейский проект — и в удачный период интереса к азиатскому кино на волне успеха «Игры в кальмара». Но задуман мини-сериал был, конечно, еще после триумфа на «Оскаре» фильма «Паразиты». Главная роль тут у сыгравшего в нем Ли Сон-Гюна. По сюжету у ученого Севона погибает вся семья. Чтобы их вернуть хотя бы метафизически, он придумывает, как синхронизировать мозг живых и мертвых. Режиссер «Доктора Брейна» — Ким Чжи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость»).
С 4 ноября, Apple TV+
«Везет», пермьера (ivi)
Драмеди с Евгением Цыгановым, в котором он играет бывшего мотогонщика. Из-за пьянства тот лишился семьи и карьеры, но смог завязать и теперь работает «трезвым водителем». А еще помогает лучшему другу-инспектору ДПС (Максим Лагашкин). В сериале свою последнюю роль в кино исполнил Владимир Меньшов.
С 4 ноября, ivi
«Собор», премьера (Первый канал и Okko)
В День народного единства (совпадения не случайны) на Первом канале стартует костюмная историческая драма Сергея Гинзбурга об эпохе Петра I. Императора в ней играет Максим Аверин, знакомый широкому зрителю по сериалу «Глухарь» и ведению талант-шоу, но снимавшийся в том числе у Вадима Абдрашитова. Но главный герой тут все же не он, а крепостной Иван (Сергей Марин), который влюбляется в княжескую дочь Марию (Светлана Иванова).
С 4 ноября, Первый канал, Okko
«Нарко: Мексика» / Narcos: México, 3 сезон (Netflix)
Спин-офф драматического хита Netflix про наркомафию с Диего Луной («Изгой-один») и Майклом Пенья («Афера по-американски»). Они играют антагонистов: Феликса Гальярдо, мечтающего объединить производителей и дилеров Мексики в одну сеть, и агента Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарена. В очередной части саги герои вновь схлестнутся в схватке, на этот раз финальной — сезон заявлен последним. Действие сосредоточится на 1990-х, а приглашенной звездой станет рэпер Bad Bunny.
С 5 ноября, Netflix
«Чиновница», премьера (Kion)
Детективная мелодрама Оксаны Карас («Хороший мальчик», «Доктор Лиза») про чиновницу здравоохранения, которая пытается разрушить коррупционную схему фармакологического магната — от поддельного лекарства умер ее близкий. Роль мстительницы в рядах госслужащих играет Виктория Толстоганова. Также в касте — Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких.
С 5 ноября, Kion
«Седьмая симфония», премьера («Россия-1»)
Историческая драма Александра Котта рассказывает про Седьмую — она же «Ленинградская» — симфонию Шостаковича. Именно ее после первой блокадной зимы исполнили в филармонии осажденного города весной 1942 года. Главные роли в сериале исполняют Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович.
С 8 ноября, «Россия-1»
«Декстер: новая кровь» / Dexter: New Blood, премьера (Showtime)
Перезапуск сериала про судмедэксперта и маньяка Декстера, убивающего только других маньяков. Теперь он скрывается под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк и пытается больше не совершать преступлений. Его благим намерениям мешают происходящие в его городке загадочные похищения и убийства. К роли Декстера вернется Майкл Си Холл, также в новом проекте появится играющая его сестру в оригинале Дженнифер Карпентер. Шоураннером стал Клайд Филлипс, который отвечал за первые четыре сезона «Декстера».
С 8 ноября, Showtime, «Амедиатека»
«Сказки Пушкина. Для взрослых», премьера (more.tv)
Шоураннером комедийного проекта по адаптации к современности и взрослой аудитории сказок Пушкина стал Михаил Зыгарь. Это сериал-антология, эпизоды для которого сняли Оксана Карас, Ксения Зуева и Павел Бардин, а продюсируют его среди прочих Жора Крыжовников и Нателла Крапивина. В касте «Сказок» — как Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер, Полина Гухман и Денис Шведов, так и рэпер OG Buda и певица Лолита Милявская. Начнут с серии «Рыбка» — и тут это фамилия.
С 10 ноября, more.tv
«В Бореньке чего-то нет», премьере (Start)
«Квартета И» вновь превращает свой спектакль в кино — на этот раз в сериал. По сюжету члены съемочной группы собираются на вечеринку в честь окончания работы. И режиссер Максим (Максим Виторган) начинает рефлексировать о себе, карьере и смысле жизни. Помимо участников «Квартета И», в касте также — Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Павел Майков, Полина Ауг, Юлия Топольницкая и Анастасия Уколова.
C 11 ноября, Start
«Психиатр по соседству» / The Shrink Next Door, премьера (Apple TV+)
Черная комедия сыграна и спродюсирована Уиллом Феррелом и Полом Раддом. Она о застенчивом неудачнике Марти, который начинает терапию у психиатра Айзека. Тот нарушает этику и начинает манипулировать мнением клиента, став его другом и бизнес-партнером. Сценарий проекта написала Джорджия Притчетт («Наследники», «Беги»), а режиссером стал автор ромкома «Любовь — болезнь» Майкл Шоуолтер.
С 12 ноября, Apple TV+
«Сшиватель»/ Ragdoll, премьера (AMC)
Детективный триллер рассказывает про маньяка, который шьет «кукол» из частей тел своих жертв. Издеваясь над полицией, он сообщает поименно, кого намерен убить дальше. В список будущих жертв попадает и ведущий расследование Нейтан Роуз (Генри Ллойд-Хьюз). Мини-сериал (в нем всего шесть эпизодов) основан на романе английского писателя Дэниела Коула, который раньше работал парамедиком. В России название книги переводили как «Тряпичная кукла».
С 12 ноября, AMC, «КиноПоиск HD»
«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown, премьера (Paramount+)
Криминальная драма с Джереми Реннером в роли главы семейного клана Макласки, неофициально управляющего всем захолустным городом Кингстаун. У его героя даже прозвище «Мэр». Но это так себе владения — единственная градообразующая отрасль тут исправительная колония. Сценарий сериала о безысходной жизни в провинции написал автор «Ветреной реки» Тейлор Шеридан.
С 14 ноября, Paramount+
«Шершни» / Yellowjackets, премьера (Showtime)
Бесшабашный мультижанровый проект с Кристиной Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински. Самолет с женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Выжившие разделяются на жестоко враждующие друг с другом кланы. Но это только завязка — речь пойдет и о событиях 25 лет спустя. Среди режиссеров сериала, соединяющего хоррор, детектив и триллер, — автор «Тело Дженнифер» Карин Кусама.
С 15 ноября, Showtime, «Амедиатека»
«Король тигров: Убийство, хаос и безумие» / Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, 2 сезон (Netflix)
Главный документальный хит и гилти плеже прошлого года возвращается со вторым сезоном. В первом — эксцентричный владелец зоопарка с дикими тиграми Джо Экзотик воевал с зоозащитницей Кэрол Баскин. В продолжении он общается с режиссерами Ребеккой Чайклин и Эриком Гудом по телефону из тюрьмы (ему назначили срок в 22 года заключения) и жалуется на ухудшившееся здоровье. Кэрол Баскин участвовать в новом сезоне отказалась, как и еще один тигрозаводчик Док Энтл. Но у съемочной команды осталось множество вырезанного из оригинала материала.
С 17 ноября, Netflix
«Беспринципные», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Анекдотические рассказы-байки Александра Цыпкина из жизни обитателей Патриарших — они же Патрики — продолжаются. В центре сюжета — по-прежнему трикстер Славик (Павел Деревянко), мечущийся между любовницами и аферами в бизнесе. Другие герои тоже вернутся: Костик с Ирой (Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте) обнаружат, что их сын-подросток знает про секс больше них, в браке Хадяковых (Николай Фоменко и
Кристина Бабушкина) наступит очередной кризис, а Рома с Верой (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова) и Паша с Юлей (Павел Табаков и Аглая Тарасова) начнут сильно ссориться.
C 18 ноября, «КиноПоиск HD»
«Флэш» / The Flash, 8 сезон (The CW)
История про супергероя из DC Comics, чьи сверхспособность скорость, заходит уже на восьмой сезон. В нем Барри Аллену (мирское имя Флэша) и его команде нужно разобраться с последствиями схватки из финала седьмого: тогда Обратный Флэш смог сбежать. Еще в продолжении обещают больше романтики и нового опасного противника.
C 18 ноября, The CW, «КиноПоиск HD»
«Вне себя», премьера (Premier)
Шоураннер Александр Дулерайн дебютирует в режиссуре детективной комедией о финансисте Диме (Евгений Стычкин), который видит призраков. По утрам к нему приходит его убитая жена Марина (Елена Лядова), днем он общается с американкой Мадлен (Энджи Сепеда), погибшей на его глазах, вечером — с застрелившемся любовником жены Игорем. Постепенно Дима понимает, что его образы не случайны и связаны со смертью супруги.
C 18 ноября, Premier
«Колесо времени» / The Wheel of Time, премьера (Amazon Prime)
Амбициозный проект Amazon Prime — экранизация фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. Если у сериала будут хорошие рейтинги, то он станет чем-то вроде «Игры престолов» для стриминга. Пока же его уже продлили на второй сезон.
В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. Одна из них — леди Морейн (Розамунд Пайк). После нападения троллоков (полулюди полуживотные) на деревню, она предлагает подросткам (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд) сбежать. Ей кажется, что одному из них суждено стать избранным и изменить мир.
С 19 ноября, Amazon Prime
«Сексуальная жизнь студенток» / The Sex Lives of College Girls, премьера (HBO Max)
Комедия в духе «Девочек» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Они играют первокурсниц колледжа в Эссексе, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя и секса. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»).
С 19 ноября, HBO Max, «Амедиатека»
«Ковбой Бибоп» / Cowboy Bebop, премьера (Netflix)
Чаще выходят анимационные версии игрового кино, а это обратный случай: адаптация культового аниме в художественный проект. Он рассказывает о наемниках, ищущих преступников в космосе. Главный среди таких охотников — Спайк Шпигель (Джон Чо из «Поиска»). Еще тут есть суперзлодей Вишез (Алекс Хэсселл из «Пацанов») и сверхумный пес породы корги по кличке Эйн.
С 19 ноября, Netflix
«Зов ада» / Jiok, премьера (Netflix)
Еще один южнокорейский проект от Netflix имеет все изначальные данные, чтобы если не повторить триумф «Игры в кальмара», то хотя бы к нему приблизиться. Хоррор рассказывает об альтернативном мире будущего, в котором каждый знает свою дату смерти. В назначенный час за человеком приходят монстры, чтобы утащить в ад. Религиозная группа фанатиков внушает людям, что есть способ воздействовать на чудовищ. Снял сериал режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо.
С 19 ноября, Netflix
«Великая» / The Great, 2 сезон (Hulu)
Сатирическая и далекая от исторической правда комедия с Эль Фаннинг заходит на второй сезон. В нем Екатерина II, собственно, и провозглашает себя «Великой», ждет первенца от нелюбимого мужа Петра III (Николас Холт), готовит дворцовый переворот и принимает в гостях маму Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую, прибывшую с визитом из Европы (Джиллиан Андерсон). Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
C 20 ноября, Hulu, more.tv
«Гоморра» /Gomorra: La serie, 5 сезон (HBO Original)
История неаполитанской мафии по сценарию Роберто Савиано («НольНольНоль») — это рассказ изнутри: глазами Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано. Проект явно будет бороться за зрительское внимание, как кланы за влияние, со своим главным конкурентом — сериалом Netflix «Нарко». Благо в той криминальной драме все серии очередного сезона спин-оффа («Нарко: Мексика») выйдут сразу и еще 5 ноября.
С 20 ноября, HBO Max, more.tv
«Соколиный Глаз» / Hawkeye, премьера (Disney+)
Мини-сериал о герои вселенной Marvel Соколином глазе (Джереми Реннер). После событий фильма «Мстители: Финал» он хочет перестать быть супергероем, но до «пенсии» ему надо подготовить преемницу — лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Мешать в этом и не только этом ему будет Елена Белова (Флоренс Пью) — новая Черная Вдова с русскими корнями. В проекте также появится глухая супергероиня Эхо. Ее играет Алаква Кокс — слабослышащая девушка родом из индейской резервации.
С 24 ноября, Disney+
The Beatles: Get Back, премьера (Disney+)
Документальный сериал Питера Джексона рассказывает об всем, что касается The Beatles: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу. Проект основан на 55 часах архивных видеоматериалов и 140 часах аудиозаписей. В работе над сериалом Джексону помогали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно и Оливия Харрисон.
С 25 ноября, Disney+
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