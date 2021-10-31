«Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли победил на кинофестивале в Филадельфии

Фестиваль завершился в минувшую пятницу, 29 октября. Впервые главной награды удостоилась российская картина в номинации «За лучший художественный фильм». События фильма«Капитан Волконогов бежал» разворачиваются в 1930-е годы в СССР. Главный герой капитан Волконогов является сотрудником правоохранительных органов и участвует в репрессиях против своих сограждан. Он узнает о подозрительных допросах своих коллег и начинает догадываться о том, что его хотят объявит преступником.

Главную роль исполнил Юрий Борисов, герой нашей июльской обложки. В фильме также снялись Владимир Епифанцев, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Юрий Кузнецов, Полина Виторган, Наталья Кудряшова, Максим Стоянов и другие. Режиссеры фильма — Наталья Меркулова и Алексей Чупов.