«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на Netflix 7 июля. Уже на следующий день картина стала самым популярным фильмом на стриминге по всему миру. Лента попала в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах, включая Россию. Первую строчку по популярности «Майор Гром» занял у зрителей из Бельгии, Бразилии, Венгрии, Доминиканской Республики, Испании, Италии, Катара, Кипра, Кувейта, Люксембурга, Словакии, Омана, Швейцарии и Чехии. У пользователей из США российская премьера тоже попала в топ-10, где заняла финальную строчку.

«Майор Гром: Чумной доктор» — экранизация серии графических романов про принципиального и сурового полицейского из Петербурга, который ловит бандитов, перекусывая шавермой на фоне пейзажей исторического центра. Его играет звезда Александринского театра Тихон Жизневский. В роли боевой подруги-журналистки — Любовь Аксенова.