От «Разжимая кулаки» до ребута «4400»: Что смотреть дома на этой неделе

Драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки», которая поедет на «Оскар» от России, ребут детективного сай-фая «4400» про внезапные возвращения и азиатская версия «Убивая Еву» «Инспектор Ку» — какие сериалы (и фильм) вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Белая ворона» / Insecure, 5 сезон (HBO)
Финальный сезон обаятельной драмеди с Иссой Рэй про приключения чернокожей девушки, постоянно попадающей в неловкие и комедийные ситуация. Раз настало время прощания со зрителями, ей предстоит окончательно определиться с жизненными выборами — от романтических отношений до дружеских. Для фанатов о съемках последнего сезона выйдет еще и документальный фильм.
С 25 октября, HBO, «Амедиатека»
Сериал «4400» / 4400 (reboot), премьера (CBS)
Ребут детективно-фантастического сериала 2004 года рассказывает о 4400 людях, которые исчезли в ХХ веке при странных обстоятельствах. И вот они все возвращаются — одномоментно и в штат Мичиган, не постарев и не помня, что же с ними произошло. Разбираются со сверхъестественными «беженцами» социальный работник (Джозеф Дэвид-Джонс) и сотрудник исправительных учреждений (Ирен Роуч).
С 26 октября, CBS, «Амедиатека»
Сериал «Струны», премьера («КиноПоиск HD»)
Драматический сериал о конкурентном мире классической музыки рассказывает историю четверых молодых виолончелистов — студентов Академии Гнесиных. Ролик с их игрой становится популярен в сети, поэтому они решают начать выступать квартетом. У них появляется новый преподаватель-перфекционист Константин Багрицкий (Артем Ткаченко). Тот был знаменитым музыкантом, но со скандалом ушел из из Нью-Йоркского симфонического оркестра и вернулся в Москву.
C 28 октября, («КиноПоиск HD»)
Сериал «Стартрек: Вундеркинды» / Star Trek: Prodigy, премьера (Paramount+)
«Стартрек» — теперь не только анимационный, но и для детей. Действие сериала происходит после событий «Звездного пути: Вояджер» — юные инопланетяне находят брошенный космический корабль и начинают путешествовать на нем по далеким и не очень галактикам. В проекте будет 10 серий, все они санкционированы исполнительным продюсером Алексом Куртцманом, следящим за расширением (буквальным) вселенной «Стартрека». Сценаристы шоу Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен вместе работали над «ЛЕГО Фильмом» и «Монстрами на каникулах».
С 28 октября, Paramount+
Сериал «Колин: Черное и белое» / Colin in Black & White (Netflix)
Драматический мини-сериал рассказывает историю игрока в американский футбол Колина Каперника, ставшего известным не только из-за своих спортивных успехов, но и общественно-политических заявлений. Так, в 2016-м он отказался встать под флаг США. Причиной для такого его решения стало притеснение чернокожих людей в стране. В проекте шоураннера Авы ДюВерней спортсмен выступает в роли рассказчика. Каперника в юности играет Джейден Майкл, его приемных родителей — Ник Офферман и Мэри-Луиз Паркер.
С 29 октября, Netflix
Сериал «Уокер» / Walker, 2 сезон (CBS)
Продолжение ремейка культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавная роль у Джареда Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). В новом сезоне вдовец Уокер вновь будет совмещать расследования и борьбу с преступностью с воспитанием детей.
С 29 октября, CW, «Амедиатека»
Фильм «Разжимая кулаки»
Победитель программы «Особый взгляд» Канн и претендент на «Оскар» от России в этом году — второй фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко — с воскресенья появится на онлайн-платформах. Это история про пережившую захват школы в Беслане кавказскую девушку Аду, мечтающую сбежать из-под удушающей гиперопеки властного отца. Картина снята на осетинском языке с русскими субтитрами.
С 30 октября, «КиноПоиск HD», Start, Premier
Сериал «Инспектор Ку» / Gugyeongi (JTBC)
На волне успеха «Игры в кальмара» у всех азиатских проектов появились шансы на дополнительную аудиторию. И детектив «Инспектор Ку», который его создатели позиционируют как национальную версию «Убивая Еву», их точно заслужил. Он о бывшей полицейской, расследующей несколько смертей из-за несчастного случая. Сопоставив факты, она понимает, что на самом деле это убийства, совершенные одним человеком — юной студенткой. Главную роль здесь играет Ли Ён-э из триллера Пак Чхан-ука «Сочувствие госпоже Месть».
С 30 октября, Netflix
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