От «Разжимая кулаки» до ребута «4400»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Стартрек: Вундеркинды» / Star Trek: Prodigy, премьера (Paramount+)

«Стартрек» — теперь не только анимационный, но и для детей. Действие сериала происходит после событий «Звездного пути: Вояджер» — юные инопланетяне находят брошенный космический корабль и начинают путешествовать на нем по далеким и не очень галактикам. В проекте будет 10 серий, все они санкционированы исполнительным продюсером Алексом Куртцманом, следящим за расширением (буквальным) вселенной «Стартрека». Сценаристы шоу Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен вместе работали над «ЛЕГО Фильмом» и «Монстрами на каникулах».

С 28 октября, Paramount+