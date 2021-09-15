Дени Вильнев снимет продолжение «Дюны», даже если первая часть провалится в прокате

Вильнев активно выступал против гибридного выпуска «Дюны» — по решению Warner Bros., фильм одновременно появится как в кинопрокате, так и на стриминге HBO Max. Ранее режиссер раскритиковал «полное пренебрежение» студии к создателям фильмов и ее выбор «продвигать свой стриминговый сервис», отказавшись от кассовых сборов. «Решение Warner Bros. означает, что у «Дюны» не будет шанса показать себя жизнеспособным фильмом с финансовой точки зрения, и пиратство в конечном итоге восторжествует. Студия может просто убить франшизу», — говорил он.

Источники издания, знакомые с ситуацией внутри Warner Bros., считают, что сделка с HBO Max дает Вильневу уверенность в том, что скромные кассовые сборы не помешают ему получить шанс сделать свой следующий полнометражный фильм. В других фильмах, выпуск которых был гибридным, все еще ведутся разговоры о сиквелах — в частности, Warner Bros. планирует запустить в разработку другие части своей вселенной «Mortal Kombat». Также источники утверждают, что договоре режиссера с прописаны гарантии на продолжение «Дюны» при просевших сборах.

По сюжету фильма «Дюна», который выйдет в российский прокат уже завтра, 16 сентября, человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, в пещерах прячутся скитальцы-фермеры, а главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

Сюжет фильма построен вокруг истории Пола Атрейдеса, роль которого исполнил Тимоти Шаламе. Герой отправляется на Арракис, чтобы сплотить фрименов и победить в войне за планету — бороться за будущее своего народа и своей семьи. В главных ролях также задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста и Зендая.