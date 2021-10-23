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Кино и сериалы

Российские премьеры «Вечных» и «Последней дуэли» переносятся из-за локдауна

В России перенесли две премьеры фильмов компании Disney. Это связано с вводом новых коронавирусных ограничений в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на российское подразделение студии.

Ленту «Вечные» от Marvel Studios, снятую оскароносной режиссеркой Хлоей Чжао, перенесли на четыре дня. Новая дата назначена на 8 ноября. Также подвинули в расписании и историческую драму «Последняя дуэль». Этот фильм выйдет на три недели позже — 18 ноября.

Помимо этого, сообщается о переносе картины другой студии. Комедийная мелодрама Уэса Андерсона «Французский Вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан» выйдет 18 ноября вместо 11 ноября, сообщает ТАСС.

А вот премьера фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» остается на прежней дате — 4 ноября. В России прокатом картины занимаются в компании «Белые ночи».

Напомним, Disney и Marvel перенесли выход в прокат нескольких своих новых фильмов. Отложена премьера картин «Тор: Любовь и гром», «Черная пантера: Ваканда навсегда», «Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия» и других.

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