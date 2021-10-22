ТНТ показал трейлер сериала «Исправление и наказание» Анны Пармас. В нем шутят про изнасилование в колонии

На сайте канала сериал «Исправление и наказание» анонсируется как «первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку». Слоган сериала заявляет: «Самая необычная тюремщица и ее заключенные родственники. Можно ли из богатого человека сделать человека?». Режиссером выступила Анны Пармас, главную роль исполнила Анна Михалкова.

«Помните, мы с вами читали сказку «Волк и семеро козлят»? Там был момент, когда волк хотел обмануть козлят. Вашего новенького надо изнасиловать», — говорит героиня Михалковой заключенному. В течение всего трейлера за кадром играет песня «Супер гуд» группировки «Ленинград».

В 2020 году креативный продюсер сериала Ямур Гильмутдинов говорил, что ФСИН оказывает авторам необходимую помощь, «в том числе и качественно консультируют». «Мы показали пилотную серию пресс-службе ФСИН России, и у нас установился хороший контакт», — заявлял он.

В начале октября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о том, что из России был вывезен «секретный видеоархив» российских спецслужб с пытками над заключенными в колониях. По его словам, объем архива составляет 40 гигабайт. В частности, видео фиксируют пытки в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии №4 и в ИК №6 на Камчатке. В Совфеде начали разрабатывать законопроект о наказаниях за пытки над заключенными.

«Они не только не перемонтировали трейлер, но еще и зрители в зале похлопали. После всего ада, обнародованного Gulagu.net, у ТНТ вообще ничего не шевельнулось?» — реагируют на трейлер пользователи Twitter.