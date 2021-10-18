Кассовые сборы в российских кинотеатрах впервые превысили допандемийный уровень

Согласно отчету Фонда кино, о котором пишут «Ведомости», сборы российских кинотеатров в сентябре 2021 года впервые превысили допандемийные показатели. За минувший месяц во всех кинотеатрах России было продано 11,8 миллиона билетов — это на 2,2% больше, чем за тот же период 2019 года. В денежном эквиваленте рост составил 16,1% — с 2,94 до 3,41 миллиарда рублей.

Кассовые сборы увеличились несмотря на то, что в 68 из 85 регионов страны действуют ограничения по коронавирусу — преимущественно по заполняемости залов. В 57 регионах заполнять кинозалы разрешено только на 50%, в других — на 25-30%.

Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость билета в кино в России достигла 304,8 рубля, тем самым обновив почти шестилетний рекорд. Подорожание связывают с выходом на экраны блокбастеров, а также повышенным спросом аудитории.