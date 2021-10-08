Средняя стоимость билета в кино в России обновила рекорд 2015 года

Как следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, по итогам недели с 30 сентября по 6 октября 2021 года кинотеатры посетили 5,1 миллиона человек. Большее число зрителей — 7,4 миллиона — было зафиксировано только на новогодние праздники с 31 декабря 2020-го по 6 января 2021-го.

Зафиксированный рекорд стоимости билета в кино, почти 305 рублей, первый с декабря 2015 года — если не считать данные системы за период с апреля по май 2020 года, когда билеты стоили от 368 до 553 рублей. Как пишет РБК, такой скачок мог быть связан с фиксированием заранее сделанных предпродаж или единичными случаями работы кинотеатров — так как кинотеатры по всей страны в этот период были закрыты из-за введения режима самоизоляции.

В целом до 2020 года средняя стоимость билетов не превышала 280 рублей. Максимумы всегда приходились на майские праздники: в 2019 году это были 279,8 рубля, в 2018-м — 278,3 рубля, в 2017-м — 276,6 рубля, в 2016-м — 271,7 рубля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году. Накануне новогодних праздников, с 17 по 23 декабря, средняя цена билета достигла 309,3 рубля.

Напомним, годовая инфляция в России по итогам сентября достигла 7,4% — впервые с июня 2016 года. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Петербурге — на 0,3%. С начала года прирост цен составил 4,7% и 5,2% соответственно. По данным Росстата, билеты в кино наоборот подешевели, правда, незначительно — на 0,5%.