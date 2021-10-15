От ремейка «Чаки» до дрэг-див: Что смотреть дома на этой неделе

Ремейки «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Чаки», яркое и свободное от предрассудков «18+»-шоу о дрэг-дивах «Мы здесь» и триллер с Ириной Розановой «Самка богомола» про женщину-серийную убийцу — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Мы здесь» / We're Here, 2 сезон (HBO)
Продолжение яркого реалити-сериала о дрэг-дивах Бобе «The Drag Queen», Юрике О'Харе и Шангеле, путешествующих по США. Свободный от предрассудков роуд-трип пропагандирует принятие себя и открытость — все, что так необходимо и в сложный период пандемии, и любой другой.
С 12 октября, HBO, «Амедиатека»
«Чаки» / Chucky, премьера (Syfy)
Хоррор про рыжеволосую демоническую куклу-убийцу, внушавший ужас всем детям и взрослым с конца 1980-х, теперь будет и в сериальной версии. Ее разработкой занимались авторы оригиналов — Дон Манчини и Дэвид Киршнер, а озвучил Чаки вновь Брэд Дуриф («Пролетая над гнездом кукушки»). По сюжету куклу в Хеллоуин находит тинейджер Джейк (Закари Артур из «Шучу»), которого травят одноклассники.
С 12 октября, Syfy
«Ломка» / Dopesick, премьера (Hulu)
Драматический мини-сериал основан на книге журналистки Бет Мэйси «Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Его главный герой — врач, который относился с подозрением к опиоидным обезболивающим, которые начали повсеместно прописывать в США в середине 1990-х (так называемая «опиоидная эпидемия»), но все же назначил такой препарат своей пациентке. И она к нему мгновенно привыкла. Протагониста играет Майкл Китон, который также стал одним из продюсеров проекта. Режиссер «Ломки» — обладатель «Оскара» за «Человека дождя» Барри Левинсон.
С 13 октября, Hulu
«Самка богомола», премьера (Start)
Снятый в Петербурге триллер про женщину-маньяка, убивавшую абьюзеров, педофилов и изменщиков женам. Получившая кличку Самка богомола преступница (Ирина Розанова) сидит в тюрьме, но у нее появляется подражатель. Она обещает помочь следствию с его поимкой, если правоохранители согласятся дать ей свободу на время расследования и привлечь медиатором ее сына, который не общался с ней долгие годы (Павел Чинарев). Это адаптация французского проекта «Богомол», но не буквальная. Сценарий писала автор «Краткого курса счастливой жизни» Анна Козлова.
C 14 октября, Start
«Виновная сторона» / Guilty Party, премьера (Paramount+)
Черная детективная комедия с Кейт Бекинсейл в роли журналистки Бет Бейкер — та пытается спасти журналистскую карьеру и репутация. Для чего ей нужно доказать невиновность молодой афроамериканки Тони (Жюль Латимер), которую приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа. Она утверждает, что преступления не совершала.
С 15 октября, Paramount+, «Амедиатека»
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer, премьера (Amazon Prime)
Еще одно сериальное переосмысление культового хоррора — вернее книги, которая лежит в его основе. Версию в виде полнометражного фильма с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом придумавшая «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Лоис Дункан посчитала неудачной. В новом проекте подростков, сбивших человека и скрывшихся с места аварии, играют Бриэнн Тджу, Эшли Мур и Фиона Рене. Режиссером стал Крэйг Уильям Макнейлл («Леденящими душу приключениями Сабрины»).
С 15 октября, Amazon Prime
«Во имя мести» / Mai neim, премьера (Netflix)
На волне успеха «Игры в кальмара» у южнокорейской драмы неплохие шансы на дополнительную аудиторию. Это история про Юна, который после смерти отца устраивается в отдел по борьбе с наркотиками в полиции. Так он надеется узнать больше о его гибели.
С 15 октября, Netflix
«Ты» / You, 3 сезон (Netflix)
Продолжение сатирического триллера про маньяка из книжного магазина Джона Голдберга (Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри в «Сплетнице»), готового на все, чтобы быть рядом с любимой. В новых сериях он станет молодым отцом. На склонности к насилию этот статус никак не отразится.
С 15 октября, Netflix
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