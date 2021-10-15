От ремейка «Чаки» до дрэг-див: Что смотреть дома на этой неделе

«Ломка» / Dopesick, премьера (Hulu)

Драматический мини-сериал основан на книге журналистки Бет Мэйси «Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Его главный герой — врач, который относился с подозрением к опиоидным обезболивающим, которые начали повсеместно прописывать в США в середине 1990-х (так называемая «опиоидная эпидемия»), но все же назначил такой препарат своей пациентке. И она к нему мгновенно привыкла. Протагониста играет Майкл Китон, который также стал одним из продюсеров проекта. Режиссер «Ломки» — обладатель «Оскара» за «Человека дождя» Барри Левинсон.

С 13 октября, Hulu