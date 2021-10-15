18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

От ремейка «Чаки» до дрэг-див: Что смотреть дома на этой неделе

Ремейки «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Чаки», яркое и свободное от предрассудков «18+»-шоу о дрэг-дивах «Мы здесь» и триллер с Ириной Розановой «Самка богомола» про женщину-серийную убийцу — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

«Мы здесь» / We're Here, 2 сезон (HBO)

Продолжение яркого реалити-сериала о дрэг-дивах Бобе «The Drag Queen», Юрике О'Харе и Шангеле, путешествующих по США. Свободный от предрассудков роуд-трип пропагандирует принятие себя и открытость — все, что так необходимо и в сложный период пандемии, и любой другой.

С 12 октября, HBO, «Амедиатека»

«Чаки» / Chucky, премьера (Syfy)

Хоррор про рыжеволосую демоническую куклу-убийцу, внушавший ужас всем детям и взрослым с конца 1980-х, теперь будет и в сериальной версии. Ее разработкой занимались авторы оригиналов — Дон Манчини и Дэвид Киршнер, а озвучил Чаки вновь Брэд Дуриф («Пролетая над гнездом кукушки»). По сюжету куклу в Хеллоуин находит тинейджер Джейк (Закари Артур из «Шучу»), которого травят одноклассники.

С 12 октября, Syfy

«Ломка» / Dopesick, премьера (Hulu)

Драматический мини-сериал основан на книге журналистки Бет Мэйси «Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Его главный герой — врач, который относился с подозрением к опиоидным обезболивающим, которые начали повсеместно прописывать в США в середине 1990-х (так называемая «опиоидная эпидемия»), но все же назначил такой препарат своей пациентке. И она к нему мгновенно привыкла. Протагониста играет Майкл Китон, который также стал одним из продюсеров проекта. Режиссер «Ломки» — обладатель «Оскара» за «Человека дождя» Барри Левинсон.

С 13 октября, Hulu

«Самка богомола», премьера (Start)

Снятый в Петербурге триллер про женщину-маньяка, убивавшую абьюзеров, педофилов и изменщиков женам. Получившая кличку Самка богомола преступница (Ирина Розанова) сидит в тюрьме, но у нее появляется подражатель. Она обещает помочь следствию с его поимкой, если правоохранители согласятся дать ей свободу на время расследования и привлечь медиатором ее сына, который не общался с ней долгие годы (Павел Чинарев). Это адаптация французского проекта «Богомол», но не буквальная. Сценарий писала автор «Краткого курса счастливой жизни» Анна Козлова.

C 14 октября, Start

«Виновная сторона» / Guilty Party, премьера (Paramount+)

Черная детективная комедия с Кейт Бекинсейл в роли журналистки Бет Бейкер — та пытается спасти журналистскую карьеру и репутация. Для чего ей нужно доказать невиновность молодой афроамериканки Тони (Жюль Латимер), которую приговорили к пожизненному сроку за убийство мужа. Она утверждает, что преступления не совершала.

С 15 октября, Paramount+, «Амедиатека»

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» / I Know What You Did Last Summer, премьера (Amazon Prime)

Еще одно сериальное переосмысление культового хоррора — вернее книги, которая лежит в его основе. Версию в виде полнометражного фильма с Дженнифер Лав Хьюитт, Сарой Мишель Геллар и Райаном Филиппом придумавшая «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Лоис Дункан посчитала неудачной. В новом проекте подростков, сбивших человека и скрывшихся с места аварии, играют Бриэнн Тджу, Эшли Мур и Фиона Рене. Режиссером стал Крэйг Уильям Макнейлл («Леденящими душу приключениями Сабрины»).

С 15 октября, Amazon Prime

«Во имя мести» / Mai neim, премьера (Netflix)

На волне успеха «Игры в кальмара» у южнокорейской драмы неплохие шансы на дополнительную аудиторию. Это история про Юна, который после смерти отца устраивается в отдел по борьбе с наркотиками в полиции. Так он надеется узнать больше о его гибели.

С 15 октября, Netflix

«Ты» / You, 3 сезон (Netflix)

Продолжение сатирического триллера про маньяка из книжного магазина Джона Голдберга (Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри в «Сплетнице»), готового на все, чтобы быть рядом с любимой. В новых сериях он станет молодым отцом. На склонности к насилию этот статус никак не отразится.

С 15 октября, Netflix

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Кинофичер

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: