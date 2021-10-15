Золотая коллекция фильмов Педро Альмодовара выйдет в повторный российский прокат

Фильмы «Возвращение», «Дурное воспитание» и «Поговори с ней» — одни из главных работ Альмодовара, которые режиссер снял в начале XXI века. Эти ленты об обжигающей страсти, трепетной любви и разрушительных тайнах прошли как проверку временем, так и зрительской любовью.

«Возвращение» выйдет в повторный российский прокат 21 октября, «Дурное воспитание» — 28 октября, «Поговори с ней» — 4 ноября. Специально к прокату в ряде городов пройдут спецпоказы с участием кинокритиков.

Премьерный показ «Возвращения» состоится в Доме кино 20 октября. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Максим Ершов. Там же, но уже 26 октября пройдет спецпоказ и обсуждение фильма «Дурное воспитание». А «Поговори с ней» можно будет увидеть в кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» 3 ноября. Показ и обсуждение проведет продюсер Владислав Пастернак.

«В подборку фильмов, которые вновь можно будет увидеть на больших экранах, вошли три картины, без которых невозможно себе представить того Альмодовара, которого мы знаем. Эти фильмы — лауреаты многочисленных национальных кинопремий и международных кинофестивалей», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе компании Russian World Vision, которая осуществляет прокат.

Напомним, в декабре в на большие экраны выйдет новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери». Лента расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь — Дженис, успешного фотографа, и Аны, запутавшегося подростка.