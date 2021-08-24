Кинокомпания Sony Pictures Classics показала трейлер нового фильма режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери». Лента расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь — Дженис, успешного фотографа, и Аны, запутавшегося подростка.
Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, обе беременности не были запланированы. Дженис пытается подбодрить девушку, пока они, как лунатики, передвигаются по коридорам больницы. Несколько слов, которыми они обмениваются в эти часы, создадут очень тесную связь между ними, которая случайным образом будет развиваться и усложняться — навсегда и безвозвратно меняя их жизни.
Режиссером и сценаристом грядущей премьеры выступил Педро Альмодовар. Также он продюсирует фильм — вместе со своим младшим братом Агустином Альмодоваром. Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон, Милена Смит, Даниэла Сантьяго, Хульета Серрано, Исраэль Элехальде, Адельфа Кальво и другие.
Мировая премьера состоится 1 сентября 2021 года — «Параллельные матери» откроют Венецианский фестиваль, а 10 октября закроют фестиваль в Нью-Йорке, по итогам которого фильм может попасть в гонку за «Оскар». Выход на российские экраны запланирован более чем на два месяца позже, 11 ноября.
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