Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу 2021 года

Как рассказала «Собака.ru» команда фестиваля, в этом году программа Международного фестиваля дебютного кино состоит из семи частей. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри, а еще пять блоков будут показаны вне конкурса: документальное кино («Как жить вместе»), фильмы российских режиссеров («Сделано в России»), slow-burner-хорроры («Фильмы из зловещей долины»), выбор жюри и специальная программа «В центре внимания», состоящая из премьер и фестивальных хитов.

Откроет фестиваль российская премьера фильма «Будущее» режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахера. В конкурсе и специальных программах фестиваля пройдут российские и петербургские премьеры лауреатов и участников кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлинале, Sundance и других смотров: покажут ленты «Кровопийцы», «Мэрия», «Криптополис», «Девушка и паук», «Что мы видим, когда смотрим на небо?» и другие.

Также в программе заявлены наиболее заметные фильмы начинающих российских режиссеров из программ Венецианского кинофестиваля — такие как «Мама, я дома» Владимира Битокова и «Обходные пути» Екатерины Селенкиной. Кроме того, покажут участников важнейших европейских фестивалей экспериментального и документального кино Sheffield Doc/Fest («Лето», режиссер Вадим Костров) и Fid Marseille («Ильязд», режиссер Станислав Дорошенков).

В этом году в конкурс короткого метра под кураторством кинокритика Андрея Карташова вошли 22 фильма. Представлены как студенческие работы, так и фильмы опытных режиссеров. Так, автор «Манекена» Лауринас Барейша во время подготовки к фестивалю успел получить главный приз программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале этого года за свой полнометражный дебют «Пилигримы». В программе — победители короткометражных конкурсов Берлинале («Дядя Тудор», режиссер Ольга Луковникова), Роттердама («Maat значит „земля“», режиссер Фокс Макси), участники фестивалей в Каннах, Венеции, Оберхаузене и других.