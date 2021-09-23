Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил программу 2021 года

Уже в октябре состоится II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Основными площадками фестиваля станут новый «Актовый зал» в «Доме 12» на острове, а также исторические залы киноцентра «Родина» и Дома кино. Публикуем полную программу фестиваля и рассказываем, что смотреть.
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Как рассказала «Собака.ru» команда фестиваля, в этом году программа Международного фестиваля дебютного кино состоит из семи частей. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри, а еще пять блоков будут показаны вне конкурса: документальное кино («Как жить вместе»), фильмы российских режиссеров («Сделано в России»), slow-burner-хорроры («Фильмы из зловещей долины»), выбор жюри и специальная программа «В центре внимания», состоящая из премьер и фестивальных хитов.
Откроет фестиваль российская премьера фильма «Будущее» режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахера. В конкурсе и специальных программах фестиваля пройдут российские и петербургские премьеры лауреатов и участников кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлинале, Sundance и других смотров: покажут ленты «Кровопийцы», «Мэрия», «Криптополис», «Девушка и паук», «Что мы видим, когда смотрим на небо?» и другие.
Также в программе заявлены наиболее заметные фильмы начинающих российских режиссеров из программ Венецианского кинофестиваля — такие как «Мама, я дома» Владимира Битокова и «Обходные пути» Екатерины Селенкиной. Кроме того, покажут участников важнейших европейских фестивалей экспериментального и документального кино Sheffield Doc/Fest («Лето», режиссер Вадим Костров) и Fid Marseille («Ильязд», режиссер Станислав Дорошенков).
В этом году в конкурс короткого метра под кураторством кинокритика Андрея Карташова вошли 22 фильма. Представлены как студенческие работы, так и фильмы опытных режиссеров. Так, автор «Манекена» Лауринас Барейша во время подготовки к фестивалю успел получить главный приз программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале этого года за свой полнометражный дебют «Пилигримы». В программе — победители короткометражных конкурсов Берлинале («Дядя Тудор», режиссер Ольга Луковникова), Роттердама («Maat значит „земля“», режиссер Фокс Макси), участники фестивалей в Каннах, Венеции, Оберхаузене и других.
Как и в прошлом году, особый акцент Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии сделал на современном российском кино, создатели которого ищут новые пути в искусстве. Оно представлено как в конкурсе, так и параллельных программах. В рамках фестиваля будут показаны фильмы «Прощание» режиссера Генриха Игнатова, «Письма о конце света» Дины Караман, «27a» режиссера Дарьи Лихой, пройдет ретроспектива работ видеохудожников Анны Цирлиной и Сида Яндовки.
Отдельная секция будет посвящена документальному кино, препарирующему ключевые проблемы глобального мира, — в этом году она выстроена вокруг вопроса «Как жить вместе?». В программе представлены фильмы «Песни в бутылках 1–4» режиссеров Хлои Галибер-Лайне и Кевина Б. Ли, «Великая пустота» Себастьяна Меца, «Повсюду свет» Тео Энтони, «Мэрия» Фредерика Уайзмана, «Кем мы были» Марка Баудера, «Дом режиссера» Марка Айзекса, «Ойкономия» Кармен Лосманн.
Большое внимание уделено и хоррору. Специальную программу «Фильмы из зловещей долины» составили критики Максим Селезнев и Марат Шабаев. В ее рамках зрители познакомятся с картинами последних лет, снятых в жанре хоррора, среди них: «Консервная банка» режиссера Сет А. Смита, «Кошмар на 61-й улице» Даши Некрасовой, «Мы отправимся на всемирную выставку» Джейн Шунбран, «Сон объял ее дом» Скотта Барли, а также работа «Убийство в корейском квартале» автора, пожелавшего остаться анонимом.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет с 6 по 13 октября. Подробности программы можно посмотреть здесь.
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