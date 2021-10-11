«Ленфильм» планирует открыть кинотеатр для показа пленочных фильмов. Каким он будет?

Кинотеатр получит название «35 миллиметров». В планах киностудии — задействовать для его открытия легендарный директорский зал, в котором шли рабочие просмотры всех фильмов — в том числе Алексея Германа, Ильи Авербаха и других. «Директорский зал сейчас существует, но он не оборудован технически. Там есть старое пленочное оборудование, которое нефункционально. Наша идея — этот зал отремонтировать, поставить туда новое пленочное оборудование и сделать его вторым постоянным залом с упором на пленочный показ», — приводит ТАСС слова руководителя культурно-выставочного центра «Ленфильма» Константина Шавловского.

Вместимости директорского зала, а значит, и будущего кинотеатра — около 50 мест. Как считают на «Ленфильме», она идеальна для такого рода показов. «А когда будет большой Музей кино — есть планы — этот пленочный кинотеатр обязательно будет задействован в экспозиции. В идеале — если люди в конце экскурсии смотрят десятиминутный фильм с пленки, например. Механик заправляет бобину… Это все другая история, прикоснуться к которой наверняка было бы интересно абсолютно всем посетителям киностудии»,— добавил Шавловский.

Кинотеатр «35 миллиметров» будет открыт за счет грантов — деньги пойду на новое оборудование и экран. Стулья, которые остались в директорском зале, менять не планируют — так на киностудии хотели бы сохранить ауру зала, которая там существует. «Мы хотим, чтобы это [показы пленочных фильмов] было постоянной, программной историей. Пленочный показ является совершенно особым и уникальным опытом просмотра фильма. Можно это сравнить с винилом и цифровой музыкой», — резюмировал Шавловский.

Напомним, ранее о планах по развитию «Ленфильма» рассказал генеральный директор киностудии Федор Щербаков. Уже в этом году киностудия вернется к производству кино. Кроме того, здесь планируется открыть интерактивный Музей кино и сквозную улицу.