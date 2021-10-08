«Пингвины моей мамы» и «Детство Шелдона»: Что смотреть дома на этой неделе

Отличный проект Наталии Мещаниновой про кудрявого школьника-стендапера Гошу, продолжение британской комедии «Голяк» о мелких мошенниках и истории про взросление Шелдона Купера из «Теории большого взрыва» — «Собака.ru» рассказывает, какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Пингвины моей мамы», премьера (Kion)
Сериал Наталии Мещаниновой рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше (дебютант Макар Хлебников). Пока его мать и отец (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка, он чувствует себя ненужным и решает получить немного любви на сцене, став стендапером. Как и в «Красных браслетах», мир тинейджеров Мещанинова умеет показывать по-настоящему нежно, бережно и трогательно. И с обсценной лексикой, как многие школьники и общаются с реальной жизни
С 6 сентября, Kion
«Голяк» / Brassic, 3 сезон (Sky One)
Остроумная британская комедия о похождениях мелких мошенников во главе с харизматичным Винни (Джозеф Гилган) заходит уже на третий сезон. В нем будет на две серии больше, чем в предыдущих — восемь против шести. Это позволит ответить на все возможные вопросы: например, что Эрин (Мишель Кигэн) сказала Винни перед его арестом.
С 7 октября, Sky One, «КиноПоиск HD»
«Трудные подростки», 3 сезон (more.tv)
Снимать про подростков сложно. Чтобы получилось достоверно, надо уходить в докудраму, как Валерия Гай Германика в «Школе», чтобы душевно – быть режиссером уровня Наталии Мещаниновой («Красные браслеты»). Но можно пойти другим путем и попытаться сделать что-то в духе советского кино – например, «Пацанов» Динары Асановой. Только вместо Валерия Приемыхова в современных реалиях будет Никита Волков, а в саундтреке – ньюкамеры Шарлот и Гречка. В третьем сезоне вышедший из тюрьмы популярный футболист продолжит тренировать тинейджеров, а актерский состав усилится еще и Анастасией Красовской (нашей кавер-герл!).
С 7 октября, more.tv
«Детство Шелдона» / Young Sheldon, 5 сезон (CBS)
Хотя спин-офф о взрослении самого заметного героя «Теории большого взрыва» Шелдона Купера идет уже пятый сезон, наблюдать за ним все также увлекательно. К тому же в сериале ожидаются вполне драматичные повороты — в семье вундеркинда все не столь безоблачно: его родители сильно поссорились.
С 7 октября, CBS
«Дом тайн: Смерть семьи в Бурари» / House of Secrets: The Burari Deaths, премьера (Netflix)
Мини-сериал по своим вводным имеет все шансы стать новым документальным хитом Netflix — это расследование таинственной гибели семьи Бурари. Все десять ее членов нашли повешенными в их же доме. Рты у трупов были заклеены скотчем, на глазах — повязки, но вскрытие не показало следов насилия. Полиция квалифицировала дело как массовый суицид, но автор проекта Лиина Ядав попыталась рассмотреть все возможные версии событий.
С 8 октября, Netflix
«Призраки» / Ghosts, премьера (CBS)
Ремейк одноименного британского сериала с завязкой, как в «Американской истории ужасов», но в жанре комедии, а не хоррора. Что логично — как известно, одну и ту же фабулу легко можно рассказать и как трагическую, и как юмористическую. Журналистка Саманта (Роуз Макивер) и повар Джей (Уткарш Амбудкар) решают превратить унаследованное поместье в мини-отель. Но там обитают духи, не готовы мириться с переменами. Это, например, певец эпохи сухого закона, хиппи из 1960-х, оптимист-скаут из 1980-х и многие другие не менее колоритные персонажи.
С 8 октября, CBS, «Амедиатека»
«Нэнси Дрю» / Nancy Drew, 3 сезон (CW)
Несмотря на многочисленные попытки сделать сериал про девушку-детектива Нэнси Дрю, знаменитая героиня книг Кэролайн Кин (коллективный псевдоним нескольких авторов) впервые стала главным персонажем отдельного телепроекта. И вполне успешно — это уже третий сезон. В нем юной сыщица окажется в любовном треугольнике и встретится со своим предком. Шоураннеры истории — Джош Шварц и Стефани Сэвадж, авторы «Сплетницы» и «О.С. – Одинокие сердца».
С 9 октября, CW, «КиноПоиск HD»
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