В октябре у «Собака.ru» две обложки: режиссер Кира Коваленко взяла приз в Каннах, а актриса-дебютантка Настя Красовская — в Локарно!

Мы не душнилы — делить кино на мужское и женское, сладкое и круглое. Но так совпало, что этим летом режиссер Кира Коваленко взяла приз в Каннах, а актриса-дебютантка Настя Красовская — в Локарно. Чтобы закрыть тему с «женским взглядом», мы попросили фотохудожниц Полину Набоку и Яну Давыдову сделать портреты для двух обложек октябрьского журнала. Этот номер вообще про экологию — но то, что мы тут описали выше, это ведь еще и устойчивое развитие.
Серьги и пиджак Chanel
Модель из Минска Анастасия Красовская дебютировала в авторской драме «Герда» (с 14 октября в прокате) Натальи Кудряшовой — и тут же получила приз за Лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Локарно, восторженные отзывы от режиссера Гаспара Ноэ и комплимент «сильная работа» от продюсера Александра Роднянского.
Приятно, что в русском кино не только плодоносят фамильные деревья, но и работает социальный лифт: космическая харизма и великая красота — Настя не играет, а проживает и прожигает каждый кадр, превращая свое присутствие на экране в видеоарт уровня Билла Виолы. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и актрису Красовскую и хотелось бы почаще!
Для съемок кавер-стори с Настей команда «Собака.ru» во главе с худруком Яной Милорадовской отправилась в Москву. Красовская позировала нам в серьгах и пиджаке Chanel посреди Битцевского леса, а заодно ловила взгляды солнечных зайчиков, не давая нам замерзнуть.
Анастасия Красовская
Из интервью «Собака.ru»
«Когда мне вручили приз в Локарно, я в первую очередь подумала, что теперь у меня есть еще больше возможностей встретить талантливых, необычных людей. Вообще, как еще реагировать на успех, я толком не знаю. Когда ко мне подходят люди и говорят что-то приятное, у меня на лице улыбка, которая некоторым может показаться высокомерной. Но это совсем не то, что я ощущаю, на деле — мне неловко, приятно, лестно».
Режиссер Кира Коваленко взяла Главный приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском фестивале за драму «Разжимая кулаки» (вышла в конце сентября в прокат) о патриархате, сепарации и воспитании чувств юной Ады в Северной Осетии. Мы хотели было добавить «выпускница экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике, подопечная продюсера Александра Роднянского, подруга Кантемира Балагова», — но решили сепарировать эти патриархальные подробности от главного и дали слово Кире.
Кира Коваленко
Из интервью «Собака.ru»
«Я к себе очень строгая. Я знаю, что не вышло, что не получилось. Например, был показ в Каннах, я смотрела фильм на большом экране и видела его недостатки. Возможно, я сильно волновалась, из-за чего воспринимала увиденное немного искаженно, но все равно это был хороший урок».
Анастасия Красовская:
Фото: Полина Набока
Худрук: Яна Милорадовская
Директор моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Ольга Арманд
Волосы: Виола Пяк
Ассистенты стилиста: Елизавета Жихарева, Анастасия Пилова
Кира Коваленко:
Фото: Яна Давыдова
Визаж и волосы: Полина Еланская
Ретушь: Жанна Галай
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