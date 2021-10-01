В октябре у «Собака.ru» две обложки: режиссер Кира Коваленко взяла приз в Каннах, а актриса-дебютантка Настя Красовская — в Локарно!

Модель из Минска Анастасия Красовская дебютировала в авторской драме «Герда» (с 14 октября в прокате) Натальи Кудряшовой — и тут же получила приз за Лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Локарно, восторженные отзывы от режиссера Гаспара Ноэ и комплимент «сильная работа» от продюсера Александра Роднянского.

Приятно, что в русском кино не только плодоносят фамильные деревья, но и работает социальный лифт: космическая харизма и великая красота — Настя не играет, а проживает и прожигает каждый кадр, превращая свое присутствие на экране в видеоарт уровня Билла Виолы. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и актрису Красовскую и хотелось бы почаще!

Для съемок кавер-стори с Настей команда «Собака.ru» во главе с худруком Яной Милорадовской отправилась в Москву. Красовская позировала нам в серьгах и пиджаке Chanel посреди Битцевского леса, а заодно ловила взгляды солнечных зайчиков, не давая нам замерзнуть.