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«Сеанс» распродает свои номера и книги от издательства. Журнал испытывает дефицит бюджета — вплоть до остановки работы

Журнал «Сеанс» запустил большую распродажу. Номера, книги от издательства и электронные версии можно купить со скидкой до 50%.

Со скидками до 50% можно купить сборники, выпуски из коллекционной серии «Сеанс. Лица», книги от издательства журнала и сами номера. Распродажа, говорят в редакции «Сеанса», не просто рекламная кампания для журнала и возможность сэкономить для читателя. Это способ реально помочь «Сеансу»: журнал испытывает дефицит бюджета — вплоть до остановки работы.

«У нас большая распродажа. Почему именно сейчас? Не секрет, что «Сеанс» живет в положении вечного бюджетного дефицита, но сейчас он давит на нас как никогда прежде — может остановить нашу работу, не дожидаясь конца года. Поэтому мы не стали ждать «черной пятницы»: эта распродажа — не просто рекламная кампания для нас и возможность сэкономить для вас, а способ реально помочь "Сеансу"», — рассказали в редакции журнала.

Найти все выставленные на продажу лоты и помочь «Сеансу» можно по ссылке

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