Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу XXXI сезона

Кинофестиваль «Послание к человеку» в 2021 году состоится в 31-ый раз. Он пройдет на центральных площадках Петербурга — в кинотеатрах «Аврора», «Родина», в «Доме кино» и на «Ленфильме» — с 29 октября по 4 ноября. Публикуем конкурсную программу XXXI сезона киносмотра.
Полнометражные документальные фильмы международного конкурса:
«Айя», режиссер Симон Кулибали Жийар. Франция, Бельгия, 2021
«Бабий Яр. Контекст», режиссер Сергей Лозница. Украина, Нидерланды, 2021
«В ожидании Хандке», режиссер Горан Радованович. Сербия, 2021
«Ещё один день в раю», режиссер Томер Халфон. Израиль, 2021
«Жизнь Иванны», режиссер Ренато Боррайо Серрано. Россия, Эстония, 2021
«За горло», режиссеры Эффи и Амир. Бельгия, 2021
«Укрощение», режиссер Саломе Яши. Швейцария, Грузия, Германия, 2021
«Человек и камера», режиссер Guido Hendrikx. Нидерланды, 2021
«Энни», режиссер Гелена Тржештикова. Чехия, 2020
Короткометражные документальные фильмы:
«Гарделлы», режиссер Флоренция Альберти. Испания, 2020
«Маски и люди», режиссёр Павел Лозински. Польша, 2020
«Народное радио - Баллады из Лесной страны», режиссер Вирпи Суутари. Финляндия, 2021
«Ночная прогулка», режиссер Адриано Валерио. Франция, Италия, 2020
«Они называют это огнём», режиссер Бенедикт Ленар, Мари Хименес. Бельгия, 2021
«Пепел, лес и звёзды», режиссер Том Эрхардт. Германия, 2021
«Под землей», режиссер Ховиг Хагопян. Франция, 2020
«Семейная история», режиссер Матильда Бланк. Бельгия, 2020
«Три песни для Беназир», режиссер Элизабет Мирзаи, Гулистан Мирзаи. Афганистан, 2021
«У нас одно сердце», режиссер Катаржина Варжеча. Польша, 2020
Анимационные короткометражные фильмы:
«Вадим на прогулке», режиссер Саша Свирский. Россия, 2021
«Жизнь-паскуда», режиссер Варя Яковлева. Россия, 2021
«К апокалипсису мне надо быть в форме», режиссер Айс Картал. Турция, 2021
«Мегамолл», режиссер Алин Шох. Швейцария, 2020
«Не в духе», режиссер Лорис Джузеппе Несе. Италия, 2020
«Невозможные фигуры и другие истории», режиссер Марта Пайек. Польша, 2021
«О времени», режиссер Збигнев Чапла. Польша, Япония, 2021
«Палач дома», режиссеры Мишель и Ури Краноты. Дания, 2021
«Ночной дозор», режиссер Жюльен Регнар. Бельгия, 2021
«Твои загоны», режиссер Дария Копиец. Польша, 2020
«Все эти чувства у меня в животе», режиссер Марко Джеска. Хорватия, 2021
Короткометражные игровые фильмы:
«А так – всё хорошо», режиссер Эрен Аксу. Турция, 2020
«Деревья», режиссер Рамзи Башур. Ливан, США, 2020
«В данный момент», режиссеры Пабло Коттен, Жозеф Розе. Франция, 2020
«В лесу», режиссер Сара Гргурич. Хорватия, 2020
«Марш», режиссер Владлен Верни. Франция, 2020
«Небесные трубы», режиссер Ракан Майяси. Палестина, 2021
«После комнаты», режиссер Наоми Пасифик. Великобритания, 2020
«Почти весна», режиссер Настя Коркия. Россия, 2021
«Титан», режиссер Валери Карнуа. Бельгия, 2021
«Неприкаянные», режиссер Самир Карахода. Косово, 2021
«Ферма», режиссер Дайан Вейс. Южная Африка, 2021
В Национальный конкурс отобрано 17 картин:
«27А», режиссер Дарья Лихая. Россия, 2021
«91», режиссер Дина Караман. Россия, 2021
«Дальний план», режиссер Владимир Головнев. Россия, 2021
«Джой», режиссер Дарья Слюсаренко. Россия, 2020
«Дом», режиссер Игорь Гладков. Россия, 2021
«За забором», режиссер Мария Коган-Лернер. Россия, 2020
«Зачем снятся сны», режиссер Тихон Пендюрин. Россия, 2021
«Клетки», режиссер Дмитрий Лукьянов. Россия, 2021
«Край безвестной дали», режиссер Айаал Адамов. Россия, 2021
«Ладно Хорошо, Пинега», режиссеры Юлия Курмангалина, Саша Кулак. Россия, Германия, 2021
«Мальчик», режиссер Виталий Акимов. Россия, 2020
«Мы будем вместе», режиссер Серафима Труевцева. Россия, 2021
«Народная», режиссер Вадим Костров. Россия, 2021
«Набережная», режиссер Надя Захарова. Россия, 2021
«Теория Новой Гениальности», режиссер Таисия Круговых. Россия, 2021
«Ты в Бога веришь?», режиссер Григорий Музуров. Россия, 2021
«Ягодник», режиссер Илья Желтяков, 57 мин., Россия, 2021
В конкурсе экспериментальных короткометражных фильмов In Silico представлены:
«А потом они сожгли море», режиссер Махшид Аль-Ремаихи. Катар, 2021
«Внутри», режиссер Янн Шапотель. Франция, 2020
«Валюта», режиссер Кристина Люси Латимер. Канада, 2021
«Иранская сумка», режиссер Мариам Тафакори. Великобритания, 2020
«Метеор», режиссер Аня Цирлина. Россия, Голландия, 2020
«Нажмите на кнопку, если начнется паника», режиссер Габриэль Боннер. Великобритания, 2020
«Неудавшаяся пустота. Время», режиссеры Мика Таанила. Финляндия, 2021
«Оставьте сообщение после сигнала», режиссер Ристо-Пекка Блом. Финляндия, 2021
«Планктониум», режиссер Ян ван Ийкен. Нидерланды, 2021
«Поток XI», режиссер Хиройя Сакурай. Япония, 2021
«Похороненные новости», режиссер Билл Моррисон. США, 2021
«Превращаясь в прах», режиссер Neozoon. Германия, 2021
«Пустота», режиссер Жоффруа де Креси. Франция, 2020
«Теория страуса», режиссер Саймон Эллис. Великобритания, 2021
«Третья природа», режиссер Дарья Киселева. Нидерланды, 2021
«Цитадель», режиссер Джон Смит. Великобритания, 2021
«Яблоко Лайлы», режиссер Азар Сайяр. Финляндия, 2021
Афишу фестиваля «Послание к человеку» в этом году разработала Катя Муромцева — лауреат премии «Инновация-2020», чьи работы выставляются как в российских музеях и галереях, от Музея современного искусства «Гараж» до ММОМА. так и за рубежом. «В ходе дискуссий решили отойти от прямой иллюстрации названия кинофестиваля и сделать абстрактный образ, который тесно связан с «Посланием к человеку». В итоге мы остановились на «аплодирующих зрителях», а фиолетовый цвет был выбран неслучайно: осень в Петербурге не самое яркое время, и хотелось сделать яркий и запоминающийся плакат», — отметила она.
В этом году победители международного конкурса кинофестиваля получат гран-при «Золотой Кентавр» в 3 тысячи долларов за лучший фильм, «Кентавра» и по 1 тысяче долларов — в остальных номинациях. Также участники будут бороться за приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей за лучший фильм национального конкурса и приз жюри — «Кентавр» и 30 тысяч. Победители экспериментального международного конкурса IN SILICO заберут приз «Кентавра» и 1 тысячу долларов за лучший экспериментальный фильм.
Фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 29 октября по 4 ноября. Подробности можно посмотреть здесь.
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