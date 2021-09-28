Кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсную программу XXXI сезона

Афишу фестиваля «Послание к человеку» в этом году разработала Катя Муромцева — лауреат премии «Инновация-2020», чьи работы выставляются как в российских музеях и галереях, от Музея современного искусства «Гараж» до ММОМА. так и за рубежом. «В ходе дискуссий решили отойти от прямой иллюстрации названия кинофестиваля и сделать абстрактный образ, который тесно связан с «Посланием к человеку». В итоге мы остановились на «аплодирующих зрителях», а фиолетовый цвет был выбран неслучайно: осень в Петербурге не самое яркое время, и хотелось сделать яркий и запоминающийся плакат», — отметила она.

В этом году победители международного конкурса кинофестиваля получат гран-при «Золотой Кентавр» в 3 тысячи долларов за лучший фильм, «Кентавра» и по 1 тысяче долларов — в остальных номинациях. Также участники будут бороться за приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей за лучший фильм национального конкурса и приз жюри — «Кентавр» и 30 тысяч. Победители экспериментального международного конкурса IN SILICO заберут приз «Кентавра» и 1 тысячу долларов за лучший экспериментальный фильм.

Фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 29 октября по 4 ноября. Подробности можно посмотреть здесь.