«Содержанки» получат спин-офф. Режиссером продолжения сериала станет Ламара Согомонян

В спин-оффе сериала «Содержанки» появятся как новые, так и уже полюбившиеся зрителям герои. Другие подробности сюжета пока не разглашаются — известно только, что съемки продолжения франшизы запланированы на конец 2021 года. Режиссером выступи Ламара Согомонян, чей короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник» участвовал в конкурсе «Кинотавра» и получил множество положительных отзывов критиков и других представителей индустрии.

Ламара Согомонян с 17 лет работает на телевидении и в кино, пройдя путь от ассистента режиссера до второго режиссера и наконец до режиссера-постановщика собственных короткометражек, музыкальных клипов и рекламы. Короткометражный фильм «Собирайся, поедем на праздник», участвующий в программе «Кинотавра» — ее третья короткометражка после «...Хто_я...» и It's a match с Максимом Матвеевым и Дианой Пожарской в главных ролях. Продолжение проекта «Содержанки» станет для Согомонян сериальным дебютом.

«Содержанки» — самый успешный и популярный оригинальный сериал Start, его третий сезон вышел на видеосервисе летом 2021 года. В первом сезоне режиссерское кресло занимал Константин Богомолов, для которого проект стал сериальным дебютом. Второй сезон снимала Дарья Жук, постановщиком третьего стал Юрий Мороз. С 7 марта 2019 года по текущий день общее число просмотров всех трех сезонов «Содержанок» в подписке видеосервиса достигло 65 миллионов просмотров.