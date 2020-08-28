Режиссер Юрий Мороз снимет новый сезон сериала «Содержанки»

«Юрий Павлович еще не работал над проектами для платформ и, несмотря на грандиозный опыт и огромное количество картин, это своеобразный дебют. Для меня и как для актрисы, и как для продюсера особенно — это огромная удача, я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке», — рассказывает актриса и дочь режиссера Дарья Мороз, исполнившая роль следователя Лены Широковой.

Первый сезон «Содержанок» стал сериальным дебютом режиссера Константина Богомолова, второй сезон снимала Дарья Жук. По мнению Дарьи Мороз, третий сезон будет значительно отличаться от первых двух «жесткой мужской доминантой», «неожиданными перевертышами по всем персонажам» и насыщенностью событий. При этом актриса уверяет — генеральная линия стиля сериала будет сохранена.

Напомним, после столичной премьеры первого сезона «Содержанок» в Доме литераторов режиссер Константин Богомолов, главная героиня Дарья Мороз и продюсер Ирина Сосновая привезли «Содержанок» на закрытый показ в «Ленинград Центр» (смотрите наш фоторепортаж!). О том, что Богомолов будет работать над продолжением сериала «Содержанки», стало известно а апреле 2019 года — съемки второго сезона сериала «Содержанки» стартовали в конце августа и завершились в ноябре.