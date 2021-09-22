Ксения Раппопорт разрешает курьеру пожить у себя в тизере фильма Григория Добрыгина «На близком расстоянии»

По сюжету фильма, Инга (Ксения Раппопорт), известная актриса, в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии (Нурбол Уулу Кайратбек), без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя — правда, с одним условием.

Работая над сценарием фильма, Добрыгин даже устроился на пару недель в сервис доставки и попробовал поработать курьером. Наблюдение за этим новым для режиссера помогло точнее отобразить незнакомую реальность в сценарии, а позже и в фильме.