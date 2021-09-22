Ксения Раппопорт разрешает курьеру пожить у себя в тизере фильма Григория Добрыгина «На близком расстоянии»

Вышел первый тизер нового фильма режиссера Григория Добрыгина «На близком расстоянии». Главные роли в картине исполнили Ксения Раппопорт и Нурбол Уулу Кайратбек.
По сюжету фильма, Инга (Ксения Раппопорт), известная актриса, в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии (Нурбол Уулу Кайратбек), без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя — правда, с одним условием.
Работая над сценарием фильма, Добрыгин даже устроился на пару недель в сервис доставки и попробовал поработать курьером. Наблюдение за этим новым для режиссера помогло точнее отобразить незнакомую реальность в сценарии, а позже и в фильме.
Григорий Добрыгин
О том, как создавался фильм «На близком расстоянии»:
К концу локдауна мы с соавтором Антоном Ярушем закончили работу над первым драфтом. Идея снять камерный фильм с двумя актерами была у меня давно, как и образ еще недавно известной и востребованной актрисы. В этой роли снялась Ксения Раппопорт. Второй герой, как и идея фильма, нашелся вместе с первой волной пандемии. Эта история не про пандемию, хотя тема и соответствующее ей время присутствуют в фильме. Мировой локдаун — это среда, рамка, которая ограничивает и формирует героев. Обстоятельства, в которых они оказались, подталкивают их, в большей степени героиню, к решительным и неожиданным для них действиям и, конечно, обнажают реальные мотивы их поступков.
Лента, по мнению Добрыгина, раскрывает сложную и невидимую обществу проблему человека — одиночество. «Это кино о болезненном сокращении дистанции. Это кино в какой-то степени поднимает тему толерантности, но очень деликатно и в конченом счете оно не об этом. Это кино о мучительном, но тщательно оберегаемом одиночестве. О непреодолимых социальных и межличностных барьерах, которые мешают жить и бесконечно тревожат, но от которых, вопреки желанию, сложно избавиться. Героям это в какой-то степени удается. В какой-то», — отметил режиссер.
Фильм «На близком расстоянии» выйдет в российский прокат с 28 октября 2021 года.
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