Снова гол: Почему нам всем нужно смотреть второй сезон футбольной комедии «Тед Лассо», которая работает как психотерапия?

Новый сезон (сегодня, 23 июля, выходит первая серия, а всего их будет 12) ничуть не хуже, а в чем-то и лучше первого. Футбола как такового в нем ровно столько, сколько нужно, чтобы не отпугнуть неискушенных зрителей. Никто из старых героев никуда не пропал, они раскрываются и становятся еще более многомерными. Появилось несколько важных и хорошо написанных новых персонажей, у каждого из которых достаточно экранного времени. Есть прекрасная рождественская серия с милой отсылкой к «Реальной любви». Есть взлеты и падения, страхи и поводы для гордости, а еще — бесчисленное количество разнообразных английских ругательств. Но, конечно, главной темой всего второго сезона (критикам доступны восемь эпизодов из 12) является то, какую цену платит герой за весь этот позитивный настрой и что творится в голове у человека, способного мотивировать своих подопечных парой цепких фраз. Ничего не бывает просто так.

Серия за серией пролетают незаметно, и такому проекту гораздо лучше бы подошел выход всех эпизодов сразу — для просмотр за один уикенд. В одной из сцен тренеры говорят, что футбол — это изначально игра, от которой нужно получать удовольствие, и всегда стоит об этом помнить. Равно и для зрителя «Тед Лассо» — именно тот сериал, который возвращает давно забытое ощущение: иногда важно просто нажать на воспроизведение и получать удовольствие.