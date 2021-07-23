Снова гол: Почему нам всем нужно смотреть второй сезон футбольной комедии «Тед Лассо», которая работает как психотерапия?

На Apple TV+ стартовал второй сезон добродушной комедии про невероятно обаятельного футбольного тренера Теда Лассо. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, как создателям сериала удалось продолжить историю так, что она по-настоящему помогает радоваться в непростые пандемийные времена.
Опустившийся во второй английский дивизион футбольный клуб «Ричмонд» сыграл вничью семь встреч подряд, но в очередном матче при равном счете в самом конце получает право на пенальти. К мячу подходит его ведущий нападающий, мексиканец Дани Рохас. Забьет ли он гол или промахнется? Эта сцена, похожая на подводку к проходной новости спортивного портала, открывает второй сезон «Теда Лассо» от Apple TV+.
Вышедший в прошлом году первый сезон из 10 серий (среди его создателей был шоураннер «Клиники» Билл Лоуренс, а один из эпизодов поставил Зак Брафф) рассказывает историю тренера университетских команд по американскому футболу из Канзаса Теда Лассо (Джейсон Судейкис). Тот почти случайно стал наставником одного из лондонских клубов английской премьер-лиги (правда, вымышленного), играющего в футбол для европейцев обычный и привычный. Его задачей было удержать команду в высшем дивизионе и наладить атмосферу среди игроков и персонала: владелице Ребекке «Ричмонд» достался при разводе с мужем и не особо нужен.
Тед, к которому сперва настороженно отнеслись на новом месте, постепенно нашел подход практически ко всем — во многом благодаря своему обаянию, чувству юмора и позитивному настрою. Пригласившей его в Англию Ребекке каждое утро он приносил в офис печенье, для капитана-ветерана Роя Кента (явно списанного с полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина) и главной звезды Джейми Тарта (похожего на молодого Криштиану Роналду, еще капризного и заносчивого) находил нужные слова для мотивации, журналистов поразил своей искренностью. И всем этим, что самое главное, герой расположил к себе зрителей. Старая сценарная схема «один против всех» тут так хорошо воплощена, что ждать неделю следующую серию и новых испытаний очаровательного обладателя мидвестернского акцента было очень волнующе.
Первый сезон, начавший выходить в разгар пандемии коронавируса, выступал почти как сеансы психотерапии на фоне того, что привычный мир вокруг рушился и не особо строился заново. И когда Тед находил какие-то спокойные и неагрессивные варианты выхода из неочевидных и сложных ситуаций, хотелось плакать от счастья. Во всех смыслах положительный герой во времена, когда самыми важными сериалами год за годом признаются проекты с антигероями (про некоторых из них, Дона Дрейпера из «Безумцев» и Тони из «Клана Сопрано», Тед иногда шутит), оказался очень неожиданным, но при этом невероятно актуальным.
Новый сезон (сегодня, 23 июля, выходит первая серия, а всего их будет 12) ничуть не хуже, а в чем-то и лучше первого. Футбола как такового в нем ровно столько, сколько нужно, чтобы не отпугнуть неискушенных зрителей. Никто из старых героев никуда не пропал, они раскрываются и становятся еще более многомерными. Появилось несколько важных и хорошо написанных новых персонажей, у каждого из которых достаточно экранного времени. Есть прекрасная рождественская серия с милой отсылкой к «Реальной любви». Есть взлеты и падения, страхи и поводы для гордости, а еще — бесчисленное количество разнообразных английских ругательств. Но, конечно, главной темой всего второго сезона (критикам доступны восемь эпизодов из 12) является то, какую цену платит герой за весь этот позитивный настрой и что творится в голове у человека, способного мотивировать своих подопечных парой цепких фраз. Ничего не бывает просто так.
Серия за серией пролетают незаметно, и такому проекту гораздо лучше бы подошел выход всех эпизодов сразу — для просмотр за один уикенд. В одной из сцен тренеры говорят, что футбол — это изначально игра, от которой нужно получать удовольствие, и всегда стоит об этом помнить. Равно и для зрителя «Тед Лассо» — именно тот сериал, который возвращает давно забытое ощущение: иногда важно просто нажать на воспроизведение и получать удовольствие.
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