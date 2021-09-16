Режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому после COVID-19

В середине августа после перенесенного коронавируса Звягинцева перевезли на лечение в Германию с почти 90%-ным поражением легких. Источники издания подтвердили, что состояние режиссера было крайне тяжелым, поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО.

Однако недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Теперь врачи готовятся выводить его из искусственной комы. Предполагается, что реабилитация Звягинцева также будет проводиться в Германии, уточнил один из собеседников.

Андрей Звягинцев — автор фильмов «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».

Ранее режиссер Андрей Звягинцев планировал снять свой первый фильм на английском языке. Продюсером картины, которая получила рабочее название What Happens, выступит Александр Роднянский. Он уже работал с режиссером над «Левиафаном», «Еленой» и «Нелюбовью».