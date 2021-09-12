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В Италии завершился 78-й международный кинофестиваль. Главную награду получил фильм «Событие»

В Италии завершился 78-й Венецианский кинофестиваль. Главный приз «Золотой лев» получила французская постановщица Одри Диван за «Событие» – драма о студентке, которая собирается сделать аборт. Это экранизация одноименного романа Анни Эрно. 

Гран-при жюри удостоился фильм «Рука Бога» режиссера Паоло Соррентино. Лучшим режиссером была признана Джейн Кэмпион, снявшая фильм «Власть пса». Главные роли в нем сыграли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст. В номинации «Лучшая мужская роль» победил Джон Аркилла («На работе: пропавшие 8»), в  «Лучшей женской роли» – Пенелопа  Крус («Параллельные матери»).

Приз за лучший сценарий получил Мэгги Джилленхол (за режиссерский дебют «Пропавшая дочь»). Лучший дебют — Филиппо Скотти («Рука бога»).

Российская картина «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова  с актером Юрой Борисовым в главной роли не получила никаких наград.

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