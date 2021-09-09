Хоакин Феникс с племянником отправляется в путешествие через всю страну в первом трейлере драмы C'mon C'mon

По сюжету фильма C'mon C'mon, название которого можно дословно перевести как «Давай, давай», радиожурналист Джонни, который живет один, без жены и детей. Он соглашается присмотреть за сыном своей сестры — 9-летним Джесси. Однако вскоре после этого Джонни вызывают обратно на работу в Нью-Йорк, и племянник едет вместе с ним.

Главную роль в черно-белой драме исполнил Хоакин Феникс, получивший «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Джокер» Тодда Филлипса, а также юный актер Вуди Норман — ранее его можно было увидеть в сериалах «Война миров» и «Полдарк». Майк Миллс не только выступил в качестве режиссера, но также написал сценарий к картине.

В российский прокат фильм C'mon C'mon выйдет в ноябре 2021 года. Его выпустит студия A24, которая занималась дистрибуцией таких картин как «Маяк», «Леди Берд» и «Легенда о Зеленом рыцаре».

Напомним, ранее стало известно, что Хоакин Феникс исполнит главную роль в новом фильме Ари Астера — режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния». Грядущая картина получит название «Бульвар разочарования».