Хоакин Феникс исполнит главную роль в новом фильме режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астера

Как пишет Deadline, Феникс давно хотел поработать с Астером и согласился на участие в проекте, несмотря на множество приглашений от других режиссеров. Роль в «Бульваре разочарования», предположительно, станет первой для актера после выхода «Джокера» Тодда Филлипса.

Сюжет грядущего фильма Ари Астера описывается как «интимный, охватывающий десятилетия портрет одного из самых успешных предпринимателей всех времен». Другие детали проекта, а также сроки производства пока не разглашаются.

Напомним, Хоакин Феникс взял «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме Тода Филлипса «Джокер» в рамках 92-й премии Американской киноакадемии. А 2020 году за роль Артура Флека он также был признан лучшим актером — по версии Британской академии кино и телевизионных искусств.