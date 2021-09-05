Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok. Он сравнил их с «липкой грязью»

По его словам, большинство людей «предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok». На глубинном уровне мозг человека не может отличить реальность от вымысла. Обилие развлекательного контента приводит к тому, что подсознание человека начинает решать проблемы, которых не существует.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — подчеркнул Дуров.