Дуров негативно высказался о контенте Netflix и TikTok. Он сравнил их с «липкой грязью»

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что просмотр сериалов Netflix и роликов в соцсети Tiktok вредит продуктивности работы человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами. Такое мнение он высказал в своем telegram-канале.
По его словам, большинство людей «предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok». На глубинном уровне мозг человека не может отличить реальность от вымысла. Обилие развлекательного контента приводит к тому, что подсознание человека начинает решать проблемы, которых не существует.
«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — подчеркнул Дуров.
Напомним, ранее Павел Дуров раскритиковал крупнейшие соцсети за блокировку теорий возникновения коронавируса. По его мнению, цензура является неэффективным способом борьбы с фейками, ведь на момент возникновения какой-либо теории сложно понять, научная она или нет.
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