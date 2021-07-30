Павел Дуров раскритиковал соцсети за блокировку теорий возникновения коронавируса

Каждые несколько десятилетий наши взгляды на важные социальные и научные проблемы кардинально меняются. То, что вчера было нелепой идеей, сегодня может стать преобладающим мнением, а завтра превратиться в устаревшее представление.

В истории человеческих верований изменение — единственная константа. Большинство людей, живших в 1921 году, разделяли взгляды, которые сегодня считаются в лучшем случае причудливыми, а в худшем — опасными. Шансы на то, что наши сегодняшние убеждения останутся актуальными к 2121 году, невелики.

Фактически, нам даже не придется ждать 100 лет, поскольку скорость изменений увеличивается. Хорошим примером является то, как быстро человечество изменило свое мнение о происхождении COVID-19.

Всего год назад идея о том, что вирус возник из Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети заблокировали сообщения, продвигающие теорию лабораторных утечек. Однако сегодня эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса.

В таких случаях борьба с фальшивыми новостями и дезинформацией становится особенно сложной. Они также могут существенно подорвать доверие людей к нейтральности платформ социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией.

Telegram никогда не блокировал сообщения, в которых обсуждалась теория лабораторных утечек, потому что мы не думали, что наша роль — решать за наших пользователей, во что они должны верить. В то же время мы чувствовали, что наши пользователи имеют право получать информацию о COVID-19 из официальных источников, отражающих научный консенсус. Вот почему мы работали с правительствами 19 стран, чтобы помочь им донести до каждого пользователя Telegram в своих странах самую свежую информацию о пандемии.

Сегодня мы призываем правительства присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с COVID-19, чтобы больше людей во всем мире получили доступ к критически важным знаниям, которые могут спасти жизни.

За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того, чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры.