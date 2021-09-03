Кристофер Ллойд появился в образе Рика Санчеза в тизере «Рика и Морти». Что это? Мы не знаем!

Согласно ролику, герои попадают домой, в знаменитый гараж Рика, однако дальнейших подробностей нет — кроме того, что это C-132 версия персонажей. Что это за видео и что оно тизерит — мы не знаем. Его твитнул официальный аккаунт Adult Swim c подписью: «C-132 #rickandmorty». Возможно, ролик является промо финального эпизода 5 сезона, в котором мультипликационных героев очеловечат. Или нас ждет полноценная live-action короткометражка!

Напомним, еще в ноябре 2020 года сценаристы «Рика и Морти» приступили к работе над продолжением мультсериала — седьмым сезоном. Но это не точно. Соавтор шоу Дэн Хармон признался, что он и сам не помнит, над каким сезоном трудится в настоящий момент. Может, шестым. Или вообще пятым.

«Рик и Морти» — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Шоу рассказывает о приключениях (и злоключениях) безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти.