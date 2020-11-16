Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. Или шестым. Они и сами не знают 🤷‍♀️

«Мы, кажется в данный момент работаем над седьмым сезоном, даже не могу уследить. Сам не знаю, спойлерю пятый или шестой сезон», — сказал Хармон, выступая на онлайн-фестивале Adult Swim Festival 2020.

По словам Хармона, в будущих сезонах зрителей ждут «крутые» сюжетные повороты — в том числе с участием матери Морти Бет и ее клона. Космическая Бет появилась в четвертом сезоне, однако оригинал это или клон, так и осталось неясно.

Хармон не стал раскрывать, когда ждать новые серии мультсериала. Последний на данным момент, четвертый сезон был разделе на две части — первая вышла в 2019 году, а вторая весной 2020-го.

«Рик и Морти» — американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном и выпускаемый в рамках блока Adult Swim на телеканале Cartoon Network. Шоу рассказывает о приключениях (и злоключениях) безумного ученого Рика Санчеза и его наивного внука Морти.

В марте 2020 года на YouTube-канале Adult Swim вышел короткометражный аниме-фильм по мотивам сериала «Рик и Морти». Рик-самурай и ниндзя-Рики скрасят ожидание новых серий — посмотрите на эпическое сражение прямо сейчас!